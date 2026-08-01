Avrupa genelinde rekor kıran sıcak dalgaları ve yayılan orman yangınlarının ardından Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi , kritik veriler içeren Yangın Hava İndeksi anomali haritasını yayımladı. Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti ve Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verileriyle hazırlanan raporda, 2 Ağustos'a kadar olan süreçte yangın oluşumunu tetikleyen hava koşullarının mevsim normallerinin ve uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkacağı açıklandı. Yayımlanan haritada Türkiye'nin dağınık bölgeleri ile Doğu Avrupa "yüksek ve orta" risk grubunda yer alırken, Güney İskandinavya "çok yüksek" tehlike bölgesinde gösterildi.

ALPLERDEN BRİTANYA'YA KRİTİK ALARM Yayımlanan son değerlendirmede Fransa’nın büyük bölümü, Alpler boyunca uzanan Kuzey İtalya, Birleşik Krallık ve İrlanda "çok aşırı" risk grubunda bulunurken, İber Yarımadası’nın geniş kısmı, Balkanlar ve Kuzey Afrika’nın kıyı şeritleri "aşırı" risk kategorisinde yer alıyor. Avrupa Birliği resmi verilerine göre, 2026 yılının başından bu yana orman yangınlarında küle dönen alan 434 bin 976 hektara ulaştı. Açıklanan miktar, geçen yılın aynı dönemine göre %25'lik keskin bir artışa denk gelmekte.

NASA UYARDI: DUMAN VE ZEHİRLİ PM2,5 PARTİKÜLLERİ BİNLERCE KİLOMETRE TAŞINIYOR Yangın felaketinin boyutları sadece alevlerin ulaştığı alanlarla sınırlı kalmıyor. NASA Bilimsel Görselleştirme Stüdyosu'nun sunduğu modellemeler, yangınlardan çıkan yoğun duman ve zehirli gazların rüzgar akımlarıyla binlerce kilometre öteye taşınabildiğini de gösteriyor. Dumanın içerdiği son derece küçük PM2,5 aerosolleri, akciğer dokusunun derinliklerine nüfuz ederek doğrudan kan dolaşımına karışıyor. Söz konusu tablo yangın bölgesinden çok uzaktaki yerleşim yerlerinde dahi hava kalitesini çökerterek ciddi solunum yetmezlikleri ile kalp-damar rahatsızlıklarını tetikliyor.

İSPANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK'TAN ORTAK BİLDİRİ: "ULUSAL GÜVENLİK ACİL DURUMU" Alevlerle mücadele eden Birleşik Krallık ve İspanya çevre bakanları, yaşanan orman yangınlarını doğrudan küresel iklim kriziyle ilişkilendiren ortak bir deklarasyona imza attı. Yayımlanan metinde, bu yaz yaşanan orman yangınlarının iklim değişikliğinin artık Avrupa’nın karşı karşıya olduğu ve yaşam tarzını doğrudan tehdit eden bir ulusal güvenlik acil durumu olduğuna dikkat çekildi.

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