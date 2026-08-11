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6 gezegen aynı anda gökyüzünde! 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi?

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6 gezegen aynı anda gökyüzünde! 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi?
Fotoğraf Başlığı 6 gezegen aynı anda gökyüzünde! 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta ve Türkiyeden görülecek mi?

Ağustos 2026 gezegen hizalanması için geri sayım başladı. Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter, 12 Ağustos sabahı gün doğumundan hemen önce aynı anda gökyüzünde görülebilecek. Altı gezegenin oluşturacağı bu dikkat çekici gökyüzü manzarası Türkiye'den de yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi?

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12 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ay evresiyle birlikte gökyüzü Ay ışığından arınarak derin uzay gözlemleri için ayın en uygun dönemine girecek. Ancak bu tarihi özel kılan yalnızca yeni ay olmayacak. Gün doğumundan hemen önce Satürn, Neptün, Mars, Uranüs, Merkür ve Jüpiter aynı anda gökyüzünde yer alarak gözlemcilere etkileyici bir "gezegen geçidi" sunacak.

6 gezegen aynı anda gökyüzünde! 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta ve Türkiyeden görülecek mi?
Başlık Resmi6 gezegen aynı anda gökyüzünde! 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta ve Türkiyeden görülecek mi?

Gece yarısından önce yükselen Satürn ve Neptün'e gece yarısından sonra Mars ve Uranüs katılırken gün doğumuna kısa bir süre kala Merkür ve Jüpiter de doğu ufkunda belirecek. Böylece gün doğumundan hemen önce altı gezegen aynı anda gözlemlenebilecek. Merkür ve Jüpiter ufka oldukça yakın konumda bulunacağı için yalnızca kısa bir süre görülebilecek. Uranüs ve Neptün ise düşük parlaklıkları nedeniyle dürbün ya da teleskop yardımıyla gözlemlenebilecek.

6 gezegen aynı anda gökyüzünde! 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta ve Türkiyeden görülecek mi?
Başlık Resmi6 gezegen aynı anda gökyüzünde! 2026 Gezegen Hizalanması ne zaman, saat kaçta ve Türkiyeden görülecek mi?

GEZEGEN HİZALANMASI SAAT KAÇTA?

Türkiye saatiyle sabaha karşı 04.00 ile 05.30 arasında doğu ve güneydoğu ufuk çizgisine bakıldığında gezegenlerin gökyüzündeki hayali ekliptik hat boyunca dizildiği net bir şekilde fark edilebilecek.

GEZEGEN HİZALANMASI NE ANLAMA GELİR?

"Gezegen geçidi" astronomide teknik bir terim değildir ve "gezegen hizalanması" birkaç farklı olayı ifade edebilir. Güneş sistemimizdeki gezegenler Güneş'in etrafında dönerken, zaman zaman karşıtlık ve kavuşum adı verilen olaylarda uzayda hizalanırlar. Gezegen hizalanması ayrıca gökyüzümüzde diğer gezegenlerle, Ay'la veya parlak yıldızlarla görünen hizalanmaları da ifade edebilir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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