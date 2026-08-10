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10 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu

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10 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu

Gelinim Mutfakta yeni sezonuyla 10 Ağustos Pazartesi günü ekranlara döndü. Aslı Hünel'in sunumuyla başlayan sezonun ilk bölümünde gelinler çeyrek altın için mutfakta hünerlerini sergilerken, kayınvalidelerin puanlamasının ardından 10 Ağustos Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu. Yeni sezon yarışmacıları ve ilk çeyrek altını kazanan isim izleyicilerin gündeminde yer aldı

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Gelinim Mutfakta, 2026-2027 sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Sude'nin mücadele ettiği 10 Ağustos tarihli bölümde yapılan tadım ve puanlamanın ardından günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı belli oldu. Yeni sezonun ilk gününde yaşanan rekabetin ardından puan durumu da netleşti.

10 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunun ilk bölümü 10 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te başladı. Yarışmada gelinler günün yemeğini en iyi şekilde hazırlamak ve sezonun ilk çeyrek altınını kazanmak için mutfakta mücadele etti. Kayınvalidelerin tadım ve puanlamalarının ardından günün sıralaması netleşti.

10 Ağustos Gelinim Mutfakta günün birincisi Sude oldu. Yeni sezonun ilk bölümünde rakiplerinden daha yüksek puan alan Sude, böylece sezonun ilk çeyrek altınını kazanan yarışmacı oldu.

10 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu
Başlık Resmi10 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte puan durumu

10 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Sezonun ilk bölümünün puan durumu şöyle:

Sude: 22

Tuğba: 15

Yeşim: 14

Cemile:

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİM?

Gelinim Mutfakta'nın 2026-2027 sezonunda dört gelin ve kayınvalide çifti mücadele ediyor. Yeni sezon kadrosunda Cemile ve kayınvalidesi Ulviye, Tuğba ve kayınvalidesi Sevilay, Yeşim ve kayınvalidesi Beyhan ile Sude ve kayınvalidesi Zehra bulunuyor.

Yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden biri Tuğba'nın kayınvalidesi Sevilay oldu. Sevilay, daha önce programda yarışan Miyase'nin kayınvalidesi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Tuğba ise geçen sezon ise Nuray ile yarışmaya katılmıştı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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