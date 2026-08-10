Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Konferans Ligi'nde 3'üncü eleme turu rövanş maçları programı netleşti

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Konferans Ligi'nde 3'üncü eleme turu rövanş maçları programı netleşti
Fotoğraf Başlığı Konferans Liginde 3üncü eleme turu rövanş maçları programı netleşti

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları 11 Ağustos Salı günü başlayacak. 13 Ağustos'a kadar oynanacak 30 maçın ardından rakiplerini eleyen takımlar play-off turuna yükselecek.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş heyecanı 11 Ağustos Salı günü başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda rövanş karşılaşmaları yarın, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Toplam 30 karşılaşmanın ardından eşleşmelerde rakiplerini geçen takımlar play-off turuna yükselecek.

UEFA Konferans Ligi
Başlık ResmiUEFA Konferans Ligi

RÖVANŞ PROGRAMI

11 AĞUSTOS SALI:

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç) (1-0)

20.30 CSKA 1948 (Bulgaristan) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-1)

12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:

19.00 Kopenhag (Danimarka) - Debrecen (Macaristan) (3-0)

19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Paide (Estonya) (4-1)

19.00 Katowice (Polonya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail) (0-2)

13 AĞUSTOS PERŞEMBE:

18.00 Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (0-3)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)

19.00 Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan) (0-1)

19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra) (0-2)

19.30 RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya) (0-2)

20.00 Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya) (0-0)

20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda) (2-0)

20.00 Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) (2-0)

20.00 DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda) (0-6)

20.00 Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz) (0-1)

20.00 Györi (Macaristan) - Riga (Letonya) (0-1)

20.00 Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek) (0-1)

20.00 Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya) (5-0)

20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya) (1-2)

20.30 Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre) (0-2)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya) (1-2)

21.00 St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova) (3-1)

21.00 Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino) (4-1)

21.15 Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan) (2-2)

21.30 Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya) (1-1)

21.30 Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail) (2-1)

21.30 Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç) (1-0)

21.45 Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda) (1-3)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya) (5-2)

22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya) (0-1)

BAKMADAN GEÇME
Fatih Terim
SPOR

Fatih Terim'den Hacıosmanoğlu'na olay gönderme: Bazılarının varlığı makamındadır!
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ünlü milyarder hedef tahtasında! 300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi
300 milyon dolarlık yatıyla mahsur kalan tekneye yardım etmedi
Kaydet
CHP’den YENİ Parti’ye geçmişti! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadının ofisinde arama! Çuval çuval evrak çıktı
YENİ Partili Bülent Tezcan’ın kızının ofisinden çuval çuval evrak çıktı
Kaydet
Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta fikstürü
Süper Lig ne zaman başlıyor?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.