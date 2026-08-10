Konferans Ligi'nde 3'üncü eleme turu rövanş maçları programı netleşti
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş karşılaşmaları 11 Ağustos Salı günü başlayacak. 13 Ağustos'a kadar oynanacak 30 maçın ardından rakiplerini eleyen takımlar play-off turuna yükselecek.
UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş heyecanı 11 Ağustos Salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda rövanş karşılaşmaları yarın, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Toplam 30 karşılaşmanın ardından eşleşmelerde rakiplerini geçen takımlar play-off turuna yükselecek.
RÖVANŞ PROGRAMI
11 AĞUSTOS SALI:
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç) (1-0)
20.30 CSKA 1948 (Bulgaristan) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-1)
12 AĞUSTOS ÇARŞAMBA:
19.00 Kopenhag (Danimarka) - Debrecen (Macaristan) (3-0)
19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Paide (Estonya) (4-1)
19.00 Katowice (Polonya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail) (0-2)
13 AĞUSTOS PERŞEMBE:
18.00 Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (0-3)
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)
19.00 Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan) (0-1)
19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra) (0-2)
19.30 RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya) (0-2)
20.00 Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya) (0-0)
20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda) (2-0)
20.00 Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) (2-0)
20.00 DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda) (0-6)
20.00 Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz) (0-1)
20.00 Györi (Macaristan) - Riga (Letonya) (0-1)
20.00 Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek) (0-1)
20.00 Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya) (5-0)
20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya) (1-2)
20.30 Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre) (0-2)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya) (1-2)
21.00 St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova) (3-1)
21.00 Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino) (4-1)
21.15 Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan) (2-2)
21.30 Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya) (1-1)
21.30 Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail) (2-1)
21.30 Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç) (1-0)
21.45 Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda) (1-3)
22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya) (5-2)
22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya) (0-1)