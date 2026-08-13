ABD enflasyonunun beklentilere paralel gelmesinin ardından dolarda yatay seyir öne çıktı. Fed’in eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler gerilerken, dolar yurt içinde 47 TL bandındaki seyrini sürdürüyor.

Dolarda yatay seyir devam ediyor. Açıklanan ABD temmuz ayı enflasyonu sonrası perşembe günü dolar, enflasyonun yatay ve ılımlı gelmesinin ardından yatay bir seyir izledi. Yurt içinde de doların artmadığı görülürken, açıklanan ABD verisinden sonra dolar 47 TL bandında ilerledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentiler de azaldı. Dolar endeksi 100 seviyesinde yatay seyrederken, haftalık bazda yüzde 0,4 yükselişe yöneldi.

FED FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ YÜZDE 40’A GERİLEDİ

ABD TÜFE’si piyasa beklentilerine paralel ilerledi. Temmuz ayında yüzde 0,1 artan ABD enflasyonu, ekonomistlerin beklentilerini karşıladı. Enflasyon verisinin ardından para piyasalarında Fed’in eylül ayında faiz artıracağına ilişkin fiyatlama gerilemiş oldu.

ABD enflasyonu sonrası dolarda yatay seyir! Gözler Fed’in faiz kararında

ABD/TL SON DURUM

06.00 TSİ ile dolar açılışını 47 TL’den yaparken, açılıştan sonra yatay bir seyir izledi. Doların şu anki durumu ise 47-48 TL arasındaki seviyelerde kalıyor.

ABD enflasyonu sonrası dolarda yatay seyir! Gözler Fed’in faiz kararında

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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