TUSAŞ engelleri bir bir aştı! "Uçan Ferrari" ve hayalet uçak sahaya iniyor: Tarih verdiler
Türk savunma sanayiinin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN için hem sahada hem de küresel diplomaside tarihi bir kırılma yaşanıyor.
İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı’nda uluslararası savunma basınına konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ABD’den 80 adet F110 motoru için beklenen ihracat onayının resmen alındığını müjdelerken, yıl sonuna kadar iki KAAN prototipinin gökyüzünde yan yana uçacağını açıkladı.
80 MOTOR ONAYLANDI
Farnborough Havacılık Fuarı’nda Breaking Defense ve Reuters gibi kuruluşların sorularını cevaplayan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 9 Temmuz itibarıyla ABD yasal inceleme süresinin sorunsuz tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"F110 motorlarından prototiplerimiz için halihazırda 10 adetimiz Ankara’da hazır bulunuyor. Seri üretim için ise 80 adet motor satın alıyoruz. İhracat lisansı 9 Temmuz’da onaylandı ve Kongre’den geçti. Gerisi standart prosedürler. Motorları zamanında teslim almak için General Electric (GE) yetkilileriyle birlikte çalışacağız. Seri üretime en az iki buçuk yıl olduğu için Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik seri üretimi desteklemekte bir sorun yaşamayacağız."
Motor üreticisi GE Aerospace temsilcileri de yaptıkları açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri ile onlarca yıldır süren stratejik ortaklıktan gurur duyduklarını ve KAAN programını desteklemekten onur duyduklarını vurguladı.
"YIL SONUNDA İKİ KAAN YAN YANA UÇACAK"
KAAN’ın yeni prototiplerinin uçuş takvimine ilişkin müjdeli haberleri de paylaşan Demiroğlu, uçağın yer testlerinin başladığını aktardı.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimat için belirlenen 2028 takviminin korunduğunu belirten Demiroğlu, "Birkaç ay içerisinde KAAN’ı yeniden gökyüzünde görmeyi umuyoruz. İkinci uçağı da yıl sonuna kadar uçurmayı hedefliyoruz. Ana hedefimiz, yıl sonunda iki KAAN’ın arka arkaya veya yan yana uçmasıdır" dedi.
T70 HELİKOPTER ÜRETİMİ BAŞLIYOR
CAATSA engeli nedeniyle aksayan T70 Genel Maksat Helikopteri Programı yeniden başlatıldı. Sikorsky ile yapılan görüşmeler sonucu 39 helikopterlik ilave paket için ihraç lisansı alındı. Üretimin 1,5 yıl içinde başlaması planlanıyor.
"UÇAN FERRARİ" HÜRKUŞ-2 TESLİMATA HAZIR
Hava Kuvvetleri pilotlarının "Uçan Ferrari" olarak nitelediği HÜRKUŞ-2'nin resmi kabul süreçleri Ağustos ayında tamamlanıyor. Toplam 55 adet uçak teslim edilecek.
HÜRJET'E DÖRT YENİ PROTOTİP
Toplam uçuş süresi 500 saate ulaşan HÜRJET için bu yıl 4 yeni prototip daha sahaya inecek. Uçağın Türk Deniz Kuvvetleri'nin uçak gemisinde görev yapacak tek motorlu "Deniz Konfigürasyonu" üzerindeki çalışmalar da hız kazandı.
ANKA-3 YENİDEN TASARLANDI: DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜKLÜ NİHAİ SÜRÜM YOLDA
TUSAŞ, insansız hayalet uçak ANKA-3'ü KAAN programından elde edilen deneyimlerle baştan tasarladı. Radar kesit alanı, hava girişleri, egzoz yapısı ve gömülü anten sistemleri güncellenen ANKA-3'ün nihai konfigürasyondaki ilk iki prototipi üretim hattına girdi. Gelecek yılın başında ilk uçuşunu yapacak olan ANKA-3, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.
YERLİ MOTOR TF35000 KONFİGÜRASYONU NETLEŞTİ
GE yapımı F110 motorları, KAAN’ın seri üretiminin ilk aşamasında köprü işlevi görecek. TEI, TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen yerli ve milli TF35000 motoru için Ön Tasarım İncelemesi (PDR) aşaması tamamlandı. Tamamen yerli olan bu motor, KAAN'ın Blok 30 ve sonraki gelişmiş versiyonlarında kullanılarak uçağa tam bağımsızlık kazandıracak.