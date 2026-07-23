İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı’nda uluslararası savunma basınına konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ABD’den 80 adet F110 motoru için beklenen ihracat onayının resmen alındığını müjdelerken, yıl sonuna kadar iki KAAN prototipinin gökyüzünde yan yana uçacağını açıkladı.

Türk savunma sanayiinin 5. nesil milli muharip uçağı KAAN için hem sahada hem de küresel diplomaside tarihi bir kırılma yaşanıyor.

80 MOTOR ONAYLANDI

Farnborough Havacılık Fuarı’nda Breaking Defense ve Reuters gibi kuruluşların sorularını cevaplayan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 9 Temmuz itibarıyla ABD yasal inceleme süresinin sorunsuz tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"F110 motorlarından prototiplerimiz için halihazırda 10 adetimiz Ankara’da hazır bulunuyor. Seri üretim için ise 80 adet motor satın alıyoruz. İhracat lisansı 9 Temmuz’da onaylandı ve Kongre’den geçti. Gerisi standart prosedürler. Motorları zamanında teslim almak için General Electric (GE) yetkilileriyle birlikte çalışacağız. Seri üretime en az iki buçuk yıl olduğu için Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik seri üretimi desteklemekte bir sorun yaşamayacağız."

Motor üreticisi GE Aerospace temsilcileri de yaptıkları açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri ile onlarca yıldır süren stratejik ortaklıktan gurur duyduklarını ve KAAN programını desteklemekten onur duyduklarını vurguladı.