Ardahan'da iki aracın çarpışmasında ortalık kan gölüne döndü. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Ardahan-Ardanuç kara yolunun Yalnızçam mevkisinde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 16 ZZ 970 plakalı hafif ticari araç ile 75 AAL 209 plakalı SUV tipi araç çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Katliam gibi kaza! Araçlar çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçlardaki 3 kişi olay yerinde öldü, 3 kişi yaralandı. Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Katliam gibi kaza! Araçlar çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti

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