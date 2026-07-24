Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında görevlendirilecek 1.874 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru takvimi belli oldu. Başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve kadro dağılımına ilişkin detaylar yayımlanan ilanla netleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edeceği 1.874 sözleşmeli personel için başvuru sürecini başlatıyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak alımlarda başvurular elektronik ortamda alınırken, yerleştirmeler 2024 KPSS (B) puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı ilana göre başvurular 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden giriş yaparak Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru sürecinde adaylar öğrenim durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla 20 tercih yapabilecek. Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından adayların "Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresini kontrol etmeleri gerekiyor. Yerleştirme sonuçları Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuruları ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI ŞARTLARI

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Türk vatandaşı olmak, başvurulan kadro için istenen öğrenim şartını sağlamak ve ilgili KPSS puan türünden yeterli puana sahip olmak temel şartlar arasında yer alıyor. Gemi Adamı kadrosu hariç adayların ilgili KPSS puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Yerleştirmelerde lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puanı esas alınacak. Adayların başvuru sırasında istenen belgeleri eksiksiz yüklemesi gerekiyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı başvuruları ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Alımı Yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı:

Meslek Sayı Veteriner Hekim 645 Ziraat Mühendisi 515 Destek Personeli 239 Gıda Mühendisi 185 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 73 Büro Personeli 60 Su Ürünleri Mühendisi 49 Harita (Alan) Mühendisi 45 Gemi Adamı 23 Avukat 13 Laborant 9 Biyolog 7 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 6 Kimyager 5

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