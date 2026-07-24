Bursa'da 10 yaşındaki çocuk, kendisinden 3 yaş büyük başka bir çocuk tarafından acımasızca darp edildi. Küçük çocuğu tekmeleyip, yere düşüren ve başına defalarca tekme atan saldırgan çocuk, çevredekilerin uyarısı sonrasında olay yerinden kaçtı. Darp edilen çocuğun babası Veli E. “Tanıdığımız biri de değil. Şu an durumu iyi ama sokağa çıkmaya korkuyor” dedi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde korkunç bir akran zorbalığı kameralara yansıdı. Kazım Karabekir Mahallesi’nde iddiaya göre Ö.E. (10), sokakta bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen ve kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu öne sürülen bir çocuğun saldırısına uğradı.

Bursada çocuktan çocuğa korkunç darp! Yere düşürdü, dakikalarca başını tekmeledi

10 yaşındaki Ö.E.’yi yere düştükten sonra da tekmelemeye devam eden çocuk, başına da tekme attı. Küçük çocuğun darp sonrasında zaman zaman bilincini kaybettiği iddia edildi.

Bursada çocuktan çocuğa korkunç darp! Yere düşürdü, dakikalarca başını tekmeledi

ŞİDDET ANI KAMERADA

Çevredekilerin şiddet anına tanıklık etmesinin ardından darp eden çocuk, olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursada çocuktan çocuğa korkunç darp! Yere düşürdü, dakikalarca başını tekmeledi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Darp sonrası yerde hareketsiz kalan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursada çocuktan çocuğa korkunç darp! Yere düşürdü, dakikalarca başını tekmeledi

“TANIDIĞIMIZ BİRİ DE DEĞİL”

Sokak ortasında akranı tarafından acımasızca darp edilen Ö.E.’nin acılı babası Veli E. ise, "Ben oğlumu kursa yazdırmıştım. Kurs dönüşü çocuğumu yakalayıp dövüyor. Tanıdığımız biri de değil. Eve dönüşte yakalayıp oğlumu darp ediyor. Şu an durumu iyi ama sokağa çıkmaya korkuyor" diye konuştu.

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