Çiftçinin girdi maliyetlerini düşürüp verimi artıracak dijital dönüşüm başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı; yapay zekâ, tarım robotları, güneş enerjisi ve yağmur hasadı yatırımlarını hibe kapsamına aldı. Program için başvurular 3 Temmuz’a kadar yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma desteklerinde teknoloji odaklı yeni bir dönemi başlatıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yapay zekâ tabanlı karar destek sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, tarım robotları, görüntü işleme teknolojileri ve veri yönetim altyapıları destek kapsamında yer aldı. Böylece üreticilerin dijital teknolojilere yatırım yaparak daha verimli ve düşük maliyetli üretim yapmasının önü açılacak.

TARLA VERİYLE YÖNETİLECEK

Destek kapsamına alınan teknolojilerle birlikte tarımsal üretimde veriye dayalı yönetimin yaygınlaşması hedefleniyor. Yapay zekâ destekli sistemler sulama, gübreleme ve üretim planlamasında karar süreçlerine katkı sağlayabilecek. Sensörler sayesinde ise toprak ve çevre şartları anlık olarak takip edilebilecek. Böylece su ve gübre gibi girdilerin daha etkin kullanılacak ve üretim maliyetleri azaltılacak. Özellikle iklim değişikliğine bağlı risklerin arttığı dönemde kaynak kullanımının daha verimli yönetilmesine katkı sağlayacak.

Tarım Bakanlığı’ndan çiftçiye yapay zekâ desteği! Tarlada dijital dönüşüm başlıyor

ROBOTLAR ÜRETİME DESTEK VERECEK

Destek kapsamındaki robotik uygulamalar ve görüntü işleme teknolojileri de özellikle sera üretiminde, bitki gelişiminin izlenmesinde, hastalık ve zararlıların erken tespitinde ve üretim süreçlerinin otomasyonunda kullanılabilecek. Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla üreticiler daha az iş gücüyle daha yüksek verim elde edecek.

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GÜNEŞ ENERJİSİ VE YAĞMUR HASADI DA DESTEKLENECEK

KKYDP yalnızca dijital tarımla sınırlı kalmıyor. Program kapsamında işletmelerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik yenilenebilir enerji yatırımları ile yağmur suyu depolama ve jeomembran gölet projeleri de hibe desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca tarımsal üretime yönelik modern sera, dikey tarım, arıcılık, su ürünleri ve ortak makine parkı yatırımları da destek kapsamında bulunuyor.

BAŞVURULAR İÇİN EK SÜRE

Tarım ve Orman Bakanlığı, KKYDP başvurularını 3 Temmuz'a kadar uzattı. Aynı güncellemeyle küçükbaş besi hayvancılığı projelerinde kuzu/oğlak bölmesi ile doğum bölmesinin zorunlu olma şartı kaldırılarak isteğe bağlı hale getirildi.

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