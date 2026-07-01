Ankara’daki NATO zirvesi, ittifakın güvenlik mimarisinin yeniden şekillendirilmesi açısından tarihî kararlara sahne olacak. Yeni güvenlik yapısı dönüşümünde teknoloji ve yapay zekânın yanı sıra Çin’e karşı alınacak tedbirler iskeleti oluşturacak.

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle görev tanımı değişen NATO, tarihinin en kapsamlı dönüşümlerinden birini yaşıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı güvenlik riskleri, tanklar ve savaş uçaklarının belirlediği klasik savunma anlayışı yerini yapay zekâ, siber güvenlik, büyük veri ve dijital teknolojilere bırakırken, ittifakın yeni stratejik gündeminde Çin'in yükselen teknolojik gücü de önemli bir yer tutuyor. İttifakın yeni güvenlik anlayışının ana başlıkları önümüzdeki hafta Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde masaya yatırılacak. Yeni güvenlik mimarisinde, gelişen savunma sanayisi, insansız sistemlerdeki yetkinliği ve kritik jeopolitik konumuyla Türkiye'nin rolünün daha da güçlenmesi bekleniyor.

YAPAY ZEKÂ SAVUNMANIN MERKEZİNE YERLEŞİYOR

NATO, yapay zekâyı artık geleceğin değil, bugünün operasyonel kapasitesini belirleyen temel unsurlardan biri olarak değerlendiriyor. İttifak bünyesinde geliştirilen projelerle yapay zekânın istihbarat analizinden erken uyarı sistemlerine, insansız hava araçlarından lojistik planlamaya kadar geniş bir alanda kullanılması hedefleniyor. Büyük veri analizi sayesinde tehditlerin daha hızlı tespit edilmesi, siber saldırıların önceden belirlenmesi ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Uzmanlara göre gelecekte askeri üstünlüğü belirleyecek en önemli unsurlar arasında dijital kapasite, veri işleme gücü ve algoritmalar yer alacak.

ÇİN'İN TEKNOLOJİK YÜKSELİŞİ YAKINDAN İZLENİYOR

NATO'nun son yıllarda kabul ettiği stratejik belgelerde Çin, ilk kez yalnızca ekonomik bir aktör değil, aynı zamanda teknolojik ve stratejik bir rakip olarak da tanımlanıyor. NATO'nun yeni stratejik yaklaşımında doğrudan askeri bir düşman olarak görülmeyen Çin’in, küresel teknoloji alanındaki yükselişi dikkatle takip ediliyor. Pekin yönetiminin yapay zekâ, 5G altyapısı, kuantum bilişim, yarı iletken üretimi ve uzay teknolojilerine yaptığı yatırımlar, Batılı ülkelerde güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Bu kapsamda ittifak, kritik iletişim altyapılarının korunması, veri güvenliğinin güçlendirilmesi ve stratejik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla ortak projeler geliştiriyor. Savunma inovasyonunu hızlandıracak yeni finansman mekanizmaları oluşturulurken, teknoloji şirketleriyle iş birliklerinin de artırılması hedefleniyor.

DİJİTAL SAVUNMADA ORTAK HAREKET DÖNEMİ

NATO'nun yeni güvenlik anlayışı yalnızca savunma harcamalarının artırılmasını değil, üye ülkelerin dijital dayanıklılığının güçlendirilmesini de kapsıyor. Elektrik şebekeleri, bankacılık sistemleri, ulaştırma ağları, haberleşme altyapıları ve kamu kurumlarının dijital güvenliği, ittifakın öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Siber saldırılara karşı ortak savunma mekanizmalarının geliştirilmesi ve kritik altyapıların korunması için üye ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

NATO’nun gündemi teknolojik tehditler! İttifakın güvenlik anlayışı baştan aşağı değişiyor

ANKARA ZİRVESİNDE YENİ YOL HARİTASI MASADA

Önümüzdeki hafta Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nin, ittifakın dijital dönüşüm sürecine yön verecek önemli toplantılardan biri olması bekleniyor. Zirvede yapay zekâ destekli savunma sistemleri, siber güvenlik, savunma sanayiinde teknoloji iş birlikleri, dijital dayanıklılığın artırılması ve yeni nesil tehditlere karşı ortak hareket kabiliyetinin geliştirilmesi gibi başlıkların öne çıkması bekleniyor.

Bunun yanında Ukrayna'ya yönelik destek, savunma harcamaları, ortak üretim projeleri ve gelişen teknolojilerin askeri kapasiteye entegrasyonu da liderlerin ele alacağı temel konular arasında yer alacak.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ ARTIYOR

Coğrafi konumu, gelişen savunma sanayisi ve insansız sistemlerde elde ettiği kabiliyetlerle Türkiye, NATO'nun yeni güvenlik mimarisinde öne çıkan müttefiklerden biri olarak değerlendiriliyor. Avrupa, Karadeniz, Orta Doğu ve Kafkasya'nın kesişim noktasında yer alan Türkiye, ittifakın doğu ve güney kanadının güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Türk savunma sanayisinin geliştirdiği insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri ve dijital savunma çözümlerinin NATO'nun teknoloji odaklı dönüşümüne katkı sunabilecek kapasitede olduğu belirtilirken, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı ve teknoloji girişimlerindeki artış da Türkiye'nin bu alandaki rolünü güçlendiriyor. Ankara'da düzenlenecek zirvenin, Türkiye'nin bu kabiliyetlerini müttefik ülkelerle daha kapsamlı şekilde paylaşacağı ve yeni iş birliklerinin önünü açacağı değerlendiriliyor.

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