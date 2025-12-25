Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen "Competitive Greenhouse Agrivoltaics (Rekabetçi Sera Agrivoltaikleri)" başlıklı proje, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında açılan Solar-ERA Net çağrısı çerçevesinde, 1071 Programı tarafından 2,5 milyon TL destek almaya hak kazandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmayla, güneşten güç alarak tarımda verimliliği ve sürdürülebilirliği artıracak araştırma serası kuruldu.

2,5 MİLYON LİRA DESTEK

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Akbudak, yürütücülüğünü ise Karacabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Sevin Teoman Duran'ın üstlendiği "Competitive Greenhouse Agrivoltaics (Rekabetçi Sera Agrivoltaikleri)" projesi Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında açılan Solar-ERA Net çağrısı çerçevesinde, TÜBİTAK'tan 2,5 milyon lira destek alacak.

Ziraat yüksek mühendisi Ülkü Tekkeşın ve yüksek lisans öğrencisi Ahmet Nevzat Günaydın'ın da yer aldığı proje kapsamında kurulan sera, agrivoltaik panellerle desteklendi.

"EKONOMİK AVANTAJ SAĞLAMASINI BEKLİYORUZ"

Prof. Dr. Nuray Akbudak, seranın Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ardından dünyada dördüncü, Türkiye'de ise bu özelliklerle hayata geçirilen ilk olma niteliğini taşıdığını bildirdi. Akbudak, seranın içine entegre edilen hareketli güneş panelleri sayesinde, seracılık faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin biçimde kullanılmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Panellerin oluşturduğu kısmi gölgelemeyi tolere ederek üretimin devam etmesini sağlayan, özel nitelikli ve patentli agrivoltaik sistemlerin, gelecekte seracılık sektörüne önemli bir ekonomik avantaj sağlamasını bekliyoruz. Güneşten güç alan seraların, iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlenerek tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada güçlü bir çözüm sunacağını öngörüyoruz."

