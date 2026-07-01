Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, doğum sonrası dönemin en az gebelik kadar kritik olduğunu belirterek annelerin ilk 40 gün boyunca kapsamlı sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde annelere, gebelikten lohusalığa kadar uzanan süreçte kapsamlı sağlık hizmeti sunuluyor.

Gazetemize konuşan Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, anne ve bebek sağlığında doğum sonrası dönemin en az gebelik kadar önemli olduğunu vurguladı.

Doğum sonrası rehabilitasyon modeli: Lohusalara güvenli yolculuk

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Doğum yapan annelerin ilk 40 gün boyunca yakından takip edildiğini belirten Tekin, özellikle ilk günlerde komplikasyon riskinin arttığını, bu sebeple annelerin doğumdan 7-10 gün sonra lohusalık polikliniğinde kontrol edildiğini söyledi.

Doğum sonrası rehabilitasyon modeli: Lohusalara güvenli yolculuk

Doğum sonrası depresyonun yaygın görülen bir problem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, annelere düzenli ruh sağlığı taramaları yapıldığını ifade etti.

Emzirme güçlüğü yaşayan annelerin relaktasyon polikliniğinde bire bir danışmanlık ve diyetisyen desteği aldığını belirten Tekin, pelvik taban rehabilitasyonu gibi hizmetlerin de sunulduğunu aktardı. Anne dostu hastane anlayışını hastane dışına taşımayı hedeflediklerini söyleyen Tekin, ebe poliklinikleri aracılığıyla ev ziyaretlerini yaygınlaştırmayı planladıklarını kaydetti.

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