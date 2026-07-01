Doğum sonrası rehabilitasyon modeli: Lohusalara güvenli yolculuk
Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, doğum sonrası dönemin en az gebelik kadar kritik olduğunu belirterek annelerin ilk 40 gün boyunca kapsamlı sağlık hizmeti aldığını söyledi.
- Doğum sonrası dönem, gebelik kadar önemlidir ve anneler ilk 40 gün boyunca yakından takip edilmektedir.
- Anneler, doğumdan 7-10 gün sonra lohusalık polikliniğinde kontrol edilerek olası komplikasyonlar için değerlendirilmektedir.
- Doğum sonrası depresyonla mücadele kapsamında annelere düzenli ruh sağlığı taramaları yapılmaktadır.
- Emzirme güçlüğü yaşayan anneler, relaktasyon polikliniğinde bire bir danışmanlık ve diyetisyen desteği almaktadır.
- Pelvik taban rehabilitasyonu gibi hizmetler de sunulmakta olup, ebe poliklinikleri aracılığıyla ev ziyaretlerinin yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde annelere, gebelikten lohusalığa kadar uzanan süreçte kapsamlı sağlık hizmeti sunuluyor.
Gazetemize konuşan Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, anne ve bebek sağlığında doğum sonrası dönemin en az gebelik kadar önemli olduğunu vurguladı.
Hamilelikte yaşadığı değişimle gündem olmuştu! Son halini görenler şaşkına döndü
Doğum yapan annelerin ilk 40 gün boyunca yakından takip edildiğini belirten Tekin, özellikle ilk günlerde komplikasyon riskinin arttığını, bu sebeple annelerin doğumdan 7-10 gün sonra lohusalık polikliniğinde kontrol edildiğini söyledi.
Doğum sonrası depresyonun yaygın görülen bir problem olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, annelere düzenli ruh sağlığı taramaları yapıldığını ifade etti.
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni destek! İlk hamileliğe özel Her Gebeye Ebe uygulaması! 3 ay sürecek, her anneye tahsis edilecek
Emzirme güçlüğü yaşayan annelerin relaktasyon polikliniğinde bire bir danışmanlık ve diyetisyen desteği aldığını belirten Tekin, pelvik taban rehabilitasyonu gibi hizmetlerin de sunulduğunu aktardı. Anne dostu hastane anlayışını hastane dışına taşımayı hedeflediklerini söyleyen Tekin, ebe poliklinikleri aracılığıyla ev ziyaretlerini yaygınlaştırmayı planladıklarını kaydetti.