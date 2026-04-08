Mesleki mevzuatlarını güncelleyerek ebeleri hem sahada hem de doğumhanede daha etkin hale getirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk gebeliğini yaşayan anneler için bir uygulamayı duyurdu. Memişoğlu “Her Gebeye Ebe uygulamamız ile bütün anne adaylarımıza hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe tahsis ediyoruz. İster özel hastanede olsun, ister doğum hastanesinde olsun, ebemiz ilk anneliğini bekleyen her anne adayımızın her an yanında olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması'nda önemli açıklamalar yaptı. Anne adayların doğum öncesi ve sonrasında yalnız kalmasını istemediklerimi belirten Memişoğlu, yeni bir uygulamayı duyurdu.

Memişoğlu “Biz istiyoruz ki anne adaylarımız gebeliğin başlangıcından bebeğini kucağına aldığı zamana kadar olan tüm süreçte asla yalnız kalmasın, ne ile karşılaşacağını bilsin ve bu güzel duyguyu huzurla yaşasın” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni destek! İlk hamileliğe özel Her Gebeye Ebe uygulaması! 3 ay sürecek, her anneye tahsis edilecek

"ARKADAŞI VE DANIŞMANI OLACAK

Türkiye genelinde görev yapan 61 bin 414 ebe ile çok güçlü bir hizmet ağı oluşturduklarına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, mesleki mevzuatları güncelleyerek ebeleri hem sahada hem de doğumhanede çok daha etkin hale getirdiklerini söyledi.

“BERABER 3 AY GEÇİRECEK”

Memişoğlu, şunları söyledi:

Özellikle 'Her Gebeye Ebe' uygulamamızla ilk gebeliğini yaşayan bütün anne adaylarımıza, takibi nerede yapılırsa yapılsın hamileliklerinin son üç ayında birebir ebe tahsis ediyoruz. İster özel muayenesinde olsun, ister üniversitede olsun, son 3 ayında ilk hamileliğini yaşayan anne adayımıza ebe tahsis ediliyor. Bu ebe, anne ile beraber 3 ay geçirecek. Son 3 ayında gebemizin hem arkadaşı olacak hem danışmanı olacak. İlk anneliğini bekleyen her anne adayımız, ister özel hastanede olsun, ister doğum hastanesinde olsun, doğum yapsın, ebemizin ilk anne adayımızın her an yanında olacağını özellikle belirtmek istiyorum. İstiyoruz ki ilk gebeliğinde tecrübeli bir ebemiz devamlı yanında olsun, güven versin, rehberlik etsin.

“YENİDEN KAZANDIRIYORUZ”

“Bizim medeniyetimizde ebelik neslin devamını sağlayan mübarek bir vazifedir” diye vurgulayan Memişoğlu “Osmanlı dönemine ebelerimiz ellerinde bir 'asa' taşırlardı. Bu asa bir mesleki kimlik, bilgelik, otorite ve şifa sembolüydü. Ebelerimiz sadece doğum anında değil, gebelikte, lohusalıkta, anne ve bebek bakımında o engin bilgelikleriyle ailelerimizin hep en yakınında olurlardı. İşte bugün, Sağlık Bakanlığı olarak yaptığımız düzenlemelerle, ebelerimize vazifelerinin o kadim kutsiyetini yeniden kazandırıyoruz” dedi.

1 MİLYON ANNE ADAYINA DESTEK

Memişoğlu, ev ziyaretleri ve sayıları 546'ya ulaşan yeni ebe poliklinikleriyle de tüm süreçte anne adaylarının yanında olduklarını belirtti.

İlk Adım Ebe Gebe Okulu Projesi'nin, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle bütüncül bir anlayışla gerçekleştirilen gebe eğitimlerinin sahadaki olumlu örneklerinden biri olduğunu dile getiren Memişoğlu, ülke genelinde hizmet veren 1774 gebe okulunda son bir yılda yaklaşık 1 milyon anne adayının ve ailenin bu en özel zamanlarında destekçisi olduklarını ifade etti.

