1 yılda 7 milyon 700 bin kanser taraması yapıldığını belirten Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ilaç adayının faz 1 çalışmasının tamamlandığını açıkladı. Memişoğlu "Türkiye kendi laboratuvarında, hastanelerinde, hocaları ve bilim insanları vasıtasıyla ilk defa bir molekülü ortaya çıkarma aşamasında. Bugün faz 1 çalışmalarında çok başarılı oldu” dedi.

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Yerli bilimden tarihi adım, Türkiye’nin ilk özgün kanser ilacı yolda

“ÜCRETSİZ YAPILIYOR”

Dünyanın sayılı ülkesinde bulunan kanser ücretsiz tarama programlarının Türkiye'de uygulandığını belirten Bakan Memişoğlu, tarama çalışmalarının aile hekimlerinin koordinasyonunda sürdürüldüğünü belirtti. Memişoğlu “Tarama programlarımız özellikle meme, serviks (rahim ağzı) ve bağırsak kanserleri ile ilgili olarak belirli gruplara ücretsiz olarak yapılıyor” dedi.

1 YILDA 7 MİLYON 700 BİN TARAMA

Memişoğlu, şöyle konuştu:

Son bir yılda 7 milyon 700 bin vatandaşımıza ücretsiz kanser taraması yaptık. Vatandaşlarımızı mesajlarla aile hekimliklerine, sağlıklı hayat merkezlerine ve toplum sağlığı merkezlerimize davet ediyoruz. Vatandaşlarımıza, mesaj göndererek de tarama programlarına davet ediyoruz.

40 YAŞIN ÜZERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Taramalar sayesinde 28 bin kişinin erken tanıyla tedavi imkanına kavuştuğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, kanserde erken teşhisin önemine şöyle dikkat çekti:

28 bin vatandaşımızın erken tanı olarak tedaviye ulaşmasını sağladık. 'Kanserden korkma, geç kalmaktan kork' diyoruz. Böyle bir imkanımız var. Özellikle belirli bir yaş grubunda 40 yaşın üzerindeki bütün vatandaşlarımıza sağlıklı hayat merkezlerimizde ve aile hekimliklerimize ücretsiz kanser taraması yapılıyor.

MOBİL TARAMA SAHADA

Mobil tarama araçlarıyla da sahada aktif hizmet verildiğini belirten Memişoğlu, taramalarda 276 bin kişinin de şüpheli olarak değerlendirildiğini belirtti.

Türkiye'de yapay zeka destekli tanı sistemlerinin de kullanıldığını ifade eden Memişoğlu, "Türkiye ilk molekülünü dünya sağlığına hediye edecek" diyerek bir gelişmeyi duyurdu.

İLK YERLİ İLAÇ ADAYI

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de keşfedilip geliştirilerek klinik araştırmayla hastalara ulaşan ilk orijinal ilaç adayının faz 1 klinik araştırmasının başarıyla tamamlandığını belirtti.

“BAŞARIYLA TAMAMLANDI”

Bu gelişmenin bilimsel açıdan kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şunları söyledi:

Kanserle ilgili Boğaziçi Üniversitemizden filizlenen Türkiye'nin ilk molekülünün faz 1 çalışmasındaki başarıyı ifade etmek istiyorum. Türkiye kendi laboratuvarında, hastanelerinde, hocaları ve bilim insanları vasıtasıyla ilk defa bir molekülü ortaya çıkarma aşamasında. Bugün faz 1 çalışmalarında çok başarılı oldu. Burada emeği geçen Abdurrahman Yurt Arslan Onkoloji Hastanemiz, Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Rana Sanyal hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye, çok büyük bir başarının öncesinde faz 1 çalışmalarında çok başarılı görünüyor. İnşallah, faz 2 ve 3'ten sonra Türkiye kendi bilim insanları ve altyapısıyla ilk molekülünü dünya sağlığına hediye edecek.

“TEDAVİNİN ETKİSİNİ ARTIRIYOR”

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve EIC Avrupa Kadın Yenilikçiler Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Rana Sanyal de çalışmalara ilişkin konuştu.

Sanyal "Bizim teknolojimiz ilacın doğrudan tümör hücresini hedeflenmesini sağlayarak, yan etkileri azaltıyor. Aynı zamanda tedavinin de etkisini artırıyor. Biyoteknoloji girişimimizde çeşitli kanser türleri için bu teknolojiyle geliştirdiğimiz ilaç adayları üzerinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Erken dönem araştırmalarımızı yürüttüğümüz Boğaziçi Üniversitesi ve Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezi'nden klinik araştırmalarımızı yürüten uzman ekiplere ve iş ortaklarımıza, araştırmaya katılan gönüllülerden yatırımcılarımıza kadar bu başarıda çok sayıda kişinin emeği ve katkısı var” dedi.

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENDİ

Sanyal, solid tümör hastalarında yürütülen faz 1 klinik araştırmasının farklı aşamalarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın HAMLE Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendiğini belirtti. Sanyal “'Turcorn 100' şirketleri arasına girerek ekosistemimizin en başarılı start-up'larına yönelik programlarda yer aldık. Bu başarı, bilimsel araştırmaların insana ulaşmasında güçlü bir ekosistemin ne kadar belirleyici olduğunun çok çarpıcı bir göstergesi” diye konuştu.

