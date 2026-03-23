Uzman isimler, bağırsakta görülen kolorektal kanserinde genç yaş gruplarında vaka artışı gözlendiğini belirterek uyardı. 50 yaş altı kişilerin de risk altında olduğu belirtilirken, hastalıkta en etkili yöntemin cerrahi yöntem olduğu ifade edildi. İşte hastalığın belirtileri…

Toplumda giderek artan kolorektal kanser vakalarına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanları, vakaların gençler arasında da görülmeye başlandığını belirterek uyardı.

ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKTİ

Kolorektal kanserin erken evrede yakalanmasının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, şöyle uyardı:

Kolorektal kanser genellikle bağırsak iç yüzeyinde gelişen poliplerden kaynaklanır. Bu polipler, erken dönemde tespit edilip çıkarıldığında kanser gelişimi tamamen önlenebilir. Özellikle 50 yaş üzerindeki bireyler ile ailesinde kolorektal kanser öyküsü bulunan kişilerin düzenli kolonoskopi yaptırmaları hayati önem taşımaktadır.

GENÇ YAŞ GRUBUNDA VAKA ARTIŞI

Doç. Dr. Mesut Gül ise günlük hayat tarzına dikkat çekti:

Düşük lifli beslenme, aşırı kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketimi, obezite, sigara kullanımı ve hareketsiz hayat tarzı kolorektal kanser riskini artırmaktadır. Buna karşılık sebze, meyve ve tam tahıllardan zengin beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı kilo kontrolü koruyucu etki sağlamaktadır. Ayrıca son yıllarda daha genç yaş gruplarında da vaka artışı gözlenmektedir, bu nedenle belirtiler göz ardı edilmemelidir.

BELİRTİLERİ NELER?

Kolorektal kanserin belirtilerine ilişkinde konuşan Dr. Gül, uzun süren kabızlık veya ishal, dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, dışkıda kan görülmesi, karın ağrısı, kansızlık ve açıklanamayan kilo kaybı gibi tespit edilmesi ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

“CERRAHİ, EN ETKİLİ YÖNTEM”

Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy ise şöyle uyardı:

Kolorektal kanser tedavisinde cerrahi, en temel ve en etkili yöntemdir. Erken evrede yapılan cerrahi müdahalelerle hastalarda tam iyileşme sağlanabilmektedir. Günümüzde laparoskopik ve robotik cerrahi gibi minimal invaziv teknikler sayesinde hastalar daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme avantajı yaşamaktadır. İleri evre hastalarda ise multidisipliner yaklaşımla kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

KOLOREKTAL KANSER NEDİR?

Kolorektal kanser, kalın bağırsağın (kolon) veya son kısmının (rektum) iç yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşan, genellikle "polip" adı verilen iyi huylu tümörlerin kanserleşmesi sonucu gelişen bir hastalıktır. Erken dönemde genellikle belirti vermeyen bu kanser türü, tarama testleri (kolonoskopi) ile önlenebilir ve erken teşhisle yüksek oranda tedavi edilebilir.

