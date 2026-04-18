Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Onursal Adıgüzel, siyasi hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir Gençlik Kolları'nda başlamıştı. İşte Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in kariyeriyle ilgili bilgiler...

Onursal Adıgüzel, 1985 yılında mali müşavir bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından İstanbul’da özel sektörde çeşitli firmalarda endüstri mühendisi ve yönetici olarak görev yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Siyasi hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ataşehir Gençlik Kolları'nda başladı. 2010 yılında Ataşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin kurucu başkanı olarak seçildi. 2010-2023 yılları arasında CHP'nin farklı kademelerinde önemli görevler üstlendi. Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2015 yılında CHP ön seçimlerinde İstanbul 1. Bölge’den milletvekili adayı olarak belirlendi. Aynı yıl gerçekleştirilen genel seçimlerde, 30 yaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girerek partisinin en genç milletvekili unvanını kazandı.

2019 İstanbul seçimlerinde yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle, 2020 yılında JCI Türkiye tarafından "Türkiye’nin En Başarılı 10 Genci" arasında gösterildi.

İleri düzeyde İngilizce bilen Adıgüzel, teknolojiye ve yenilikçi projelere duyduğu ilgiyle tanınmaktadır.

2014 yılında sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evlenen Onursal Adıgüzel'in, 2017 yılında Algı adını verdikleri bir kızı dünyaya geldi.

Toplum içinde aktif bir rol üstlenen Adıgüzel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi çeşitli kuruluşlara üyedir. Siyasetin yanı sıra gençlik tutkusu olan basketbola da vakit ayırmaktadır.

Haberle İlgili Daha Fazlası