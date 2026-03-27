Osmanlı’nın usta hattatlarından Mustafa Râkım Efendi, vefatının 200. yılında Süleymaniye’de açılan “Mustafa Râkım Efendi’nin Yazı Kalıpları” sergisiyle anılıyor. Sergide, sanatçının cami ve türbe kitabeleri ile Sultan II. Mahmud için tasarladığı tuğra kalıpları ilk kez sanatseverlere sunuluyor.

MURAT ÖZTEKİN - Cami, türbe ve çeşitli abidevi devlet yapıları için kitabeler kaleme aldı, padişahların tuğra formuna estetik ölçü kattı. Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük hat sanatçılarından biri olan Mustafa Râkım Efendi, vefatının 200. yılında özel bir sergiyle yâd ediliyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) ev sahipliğinde Süleymaniye’de açılan “Mustafa Râkım Efendi’nin Yazı Kalıpları” adlı sergide, sanatçının 19. asırda büyük yapıların kitabeleri için kaleme aldığı yazılarının kalıpları ilk defa sanatseverlere sunuluyor. Nusretiye Camii’nin yazı kalıbı da onlardan biri oluyor. Sergide ayrıca sanatçının aynı zamanda hocası olduğu Sultan II. Mahmud için tasarladığı eşsiz tuğranın, yazı kalıbı da görülebiliyor.

Sergide, Türk ve İslam Eserleri Müzesinden TÜYEK koleksiyonlarına dâhil edilen yaklaşık 142 eserden 8 adedi teşhir ediliyor.

SAHASINDA BİR İLK

Sergiye dair açıklama yapan TÜYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz “İlk defa büyük bir hattat yazı kalıpları ile anılıyor. Mustafa Râkım Efendi’nin muhtelif mimari yapılar için taşa tatbik edilmek üzere hazırladığı yazı kalıpları, yalnızca estetik birer tasarım olmayıp aynı zamanda hat sanatının mimari ile olan irtibatını ve yazının taş üzerindeki nihai tezahürünü belgeleyen vesikalardır. Sergimizin, Mustafa Râkım Efendi’nin sanat anlayışını, maharetini ve Osmanlı hat geleneği içindeki müstesna yerini daha yakından tanımak isteyenler için önemli olduğuna inanıyoruz” diyor.

