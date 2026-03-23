Akademililer Sanat Merkezi, restorasyonun ardından kalıcı galeriye dönüştürüldü. Yeni galeri, Resul Aytemür’ün Beyoğlu’nun gündelik yaşamını konu alan sergisiyle 2 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN - Akademililer Sanat Merkezinin tamamlanan restorasyon sürecinin ardından giriş katı, kalıcı bir sanat galerisine dönüştürüldü. “Akademililer Sanat Galerisi”, 2 Nisan’da Resul Aytemür’ün “Değişmeyen Hüznün Renkleri” başlıklı kişisel sergisiyle kapılarını açacak.

Küratörlüğünü mimar Erhan İşözen’in üstlendiği sergi, sanatçının elli yılı aşkın üretim pratiğinden, Beyoğlu’nun gündelik hayatını odağına alan geniş çerçeveli bir seçki sunacak.

25 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını Beyoğlu Balo Sokak’taki atölyesinde sürdüren Aytemür, şehrin sokaklarını ve gündelik hayatın çoğu zaman görünmeyen insanlarını resimlerinde bir araya getiriyor. Beyoğlu hattında; Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ne, Tarlabaşı’na uzanan kent dokusu, sanatçının tuvallerinde yalnızca bir arka plan değil, anlatının kurucu ve asli unsuru olarak beliriyor. Sokak satıcıları, çocuklar, gençler, mahalle sakinleri ve sokak hayvanları... Hepsi Aytemür’ün resimlerinde şehrin karmaşası, yoksulluğu ve kırılganlığıyla birlikte görünürlük kazanıyor.

Figürler, gündelik hayatın temsilcileri olmanın ötesinde, varoluşsal bir direnişin taşıyıcıları olarak öne çıkıyor.

Öte yandan geçmişte birçok genç ressamın ilk sergisine ev sahipliği yapan ve atölyelerinde pek çok sanatçının yetişmesine katkı sunan Akademililer Sanat Merkezi genç sanatçılara alan açma ve onları destekleme misyonunu sürdürmeyi hedefl iyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası