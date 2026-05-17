Türkiye Gazetesi
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 17.05.2026
İLAN

İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/843 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/843 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BEŞİKTAŞ İlçe , TÜRKALİ Mahalle/Mevki , 314 Ada No , 26 Parsel No , 133,93m2 Yüz Ölçümlü , 6 Katlı B.A.K. Apartman ve Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 33220/428576 Arsa Paylı , 1. BODRUM KAT 1 NOLU '' Konut '' vasıflı Bağımsız Bölümün 1/2 hissesi niteliğindedir. Adresi: Türkali Mahallesi, Muhtar Molla Sokak, No:5-7, Yıldız Apartmanı, 1.Bodrum Kat, Daire:1 Beşiktaş / İSTANBUL
Kıymeti: 2.160.000,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:40
13/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No: ILN02471521