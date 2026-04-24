2026 NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenecek zirvenin tarihleri ve gündemi uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zirvenin tarihi netleşirken, toplantının küresel güvenlik açısından taşıdığı önem de dikkat çekiyor.

ANKARA'DA NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

2026 NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı zirve, NATO üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getirecek önemli bir diplomatik buluşma olarak öne çıkıyor.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN AÇIKLADI

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye olarak 2026 NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi, sadece bir diplomatik buluşma değil; küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşiktir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, sorumluluk alan, çözüm üreten ve ittifak ruhunu sahada somutlaştıran bir aktör olarak küresel düzende belirleyici rolünü sürdürmektedir.

Ülkemiz, jeostratejik konumu, güçlü ittifak bilinci ve kriz yönetimindeki etkin rolüyle transatlantik güvenliğin merkezinde yer almaya devam etmektedir.

NATO liderlerini ağırlayacak olan Türkiye, barışın, istikrarın ve ortak güvenliğin güçlendirilmesi adına kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır.”

