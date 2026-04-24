Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde hafızlık icazet törenine katıldı. Erdoğan burada Bakara Suresi’nin ilk beş ayetini okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programının ilk durağı Çamlıca Camii oldu. Erdoğan burada "333 Hafızımızın Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kur'an-ı Kerim okudu

KUR'AN-I KERİM OKUDU

Cumhurbaşkanı minik hafızların icazet töreninde Bakara Suresi’nin ilk beş ayetini okudu. O anlar merasime katılanlar tarafından kaydedildi. Erdoğan, burada Aşr-ı Şerif okurken, reisülkurra Mustafa Demirkan törende dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merasim sonunda öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kur'an-ı Kerim okudu

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törene; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, eğitmenler, öğrenci aileleri ile vatandaşlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından beraberindekilerle cuma namazını burada kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'un kıldırdığı namaz öncesinde, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Japonca hutbe irat edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kur'an-ı Kerim okudu

Erdoğan buradaki programının ardından cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılıp önemli açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlık icazet töreninde Kuran-ı Kerim okudu

