İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki TEM bağlantı yolunda bir sürücünün aracıyla başka bir sürücünün önünü kesip bağırarak el kol hareketleri yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çıkan tartışmanın ardından aracından inerek diğer sürücünün bulunduğu araca yönelen ve yanındakiler tarafından güçlükle durdurulan şahsın kimliği, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tespit edildi. 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddelerinden işlem yapılan D.A. isimli sürücüye toplam 180 bin lira idari para cezası kesilirken; aracı 60 gün trafikten men edildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve şahıs adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası