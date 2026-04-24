Cumhurbaşkanı Erdoğan, Formula 1'in İstanbul'a dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İstanbul Park 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katılarak etkinliğine detaylarını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Formula 1, seyir zevki, genç takipçileri ve otomobil teknolojilerinde dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alıyor. Ülkemizde de Formula 1 'in başta gençlerimiz olmak üzere her yaştan ciddi sayıda takipçisi hatta tutkunları bulunuyor. Yarışlar ülkemizde 19 milyon civarında kişiye ulaşırken sosyal medyada yaklaşık7,5 milyon takipçi tarafından yakından izleniyor. 2005-2011 yılları arasında 7 yarış COVID döneminde; 2020-2021'de iki yarış olmak üzere toplam 9 kez Formula 1 'e ev sahipliği yaptık.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Formula 1 açıklaması: 2027-2031 yılları arasında ev sahipliği yapacağız

"SPOR DALINA VERDİĞİMİZ ÖNEMİ GÖSTERDİK"

2005 yılındaki ilk yarış sadece tribünlerdeki 110 binden fazla seyirciyle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştı. Efsanevi yarışlar, unutulmaz olaylar, kırılması güç rekorlarla İstanbul Park; Formula 1'in en gözde pistlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Özellikle dünyanın salgınla mücadele ettiği, insanların evlere kapandığı, spor etkinliklerinin ardı ardına iptal edildiği bir dönemde Formula 1'e kapılarımızı açarak bu spor dalına verdiğimiz önemi gösterdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Formula 1 açıklaması: 2027-2031 yılları arasında ev sahipliği yapacağız

"2027-2031 YILLAR ARASINDA EV SAHİBİ OLACAĞIZ"

İstanbul Park 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır. Türkiye'nin Formula 1 takvimine tekrar dahil edilmesini, ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetine, modern spor ve sağlık altyapısına, son yıllarda bölgesinin istikrar adası rolünü perçinlemesine ve elbette Türk milletinin misafirperverliğine duyulan büyük güvenin bir işareti olarak görüyorum.

Türkiye olarak bu güveni daha önce olduğu gibi yine boşa çıkarmayacağız. Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız. Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Formula 1 açıklaması: 2027-2031 yılları arasında ev sahipliği yapacağız

Açıklamanın ardından Formula 1 Türkiye Grand Grand Prix öncesinde F1 aracı Galata Port'tan Dolmabahçe'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Formula 1 açıklaması: 2027-2031 yılları arasında ev sahipliği yapacağız

