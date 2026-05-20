A.B.İ. dizisinde sezon finali takvimi değişti. OGM Pictures imzalı dizinin planlanan yayın programında değişikliğe gidilirken sezon final tarihinin erkene çekildiği ortaya çıktı. Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından dizinin takipçileri “A.B.İ. sezon finali ne zaman?”, “A.B.İ. sezon finali kaçıncı bölüm?” sorularını araştırmaya başladı.

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı dizide hem hikayede hem de oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Yayınlanan son bölüm sonrası dizinin yeni sezon planı da netleşmeye başladı. Peki, ABİ sezon finali ne zaman, kaçıncı bölüm?

ABİ dizisi sezon finali tarihi erkene alındı! ABİ sezon finali ne zaman, kaçıncı bölüm?

ABİ SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Daha önce haziran ayının ilerleyen günlerinde sezon arası vermesi planlanan A.B.İ. dizisinin yayın takvimi yeniden düzenlendi. Yapım ekibinden gelen son bilgilere göre ABİ sezon final tarihi öne çekildi.

Son olarak 16. bölümü ekranlara gelen dizinin 17. bölümünün bayram sonrasında yayınlanacağı öğrenildi. Dizinin sezon finalinin ise 9 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.

ABİ SEZON FİNALİ KAÇINCI BÖLÜM?

ABİ dizisinin sezon finalini kaçıncı bölümde yapacağı da netlik kazandı. Yapım ekibinden gelen bilgilere göre dizi, 18. bölümüyle birlikte sezon arasına girecek.

Bayram sonrasında yayınlanacak 17. bölümde bazı gelişmeler yaşanması beklenirken, sezon finali olacak 18. bölümün ise dizinin yeni dönemine yön verecek olaylara sahne olacağı belirtiliyor.

Doğan karakterinin yaşayacağı büyük değişimin sezon finalinde daha belirgin hale geleceği ifade edilirken, yeni sezon öncesi dizide dengelerin tamamen değişmesi söz konusu.

ABİ ÇAĞLA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin sevilen karakterlerinden avukat Çağla için ayrılık kararı alındı. Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Çağla karakterinin hikayesinin sona ereceği öğrenildi.

Çağla’nın veda sahnelerinin çekildiği belirtilirken başarılı oyuncunun 17. bölüm finalinde ekibe veda edeceği ifade edildi.

