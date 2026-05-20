UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle İstanbul’da birçok yol araç trafiğine kapatıldı. Özellikle Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu çevresindeki kapanan yolların açılıp açılmadığı ne zaman, saat kaçta açılacağı sürücüler tarafından araştırılıyor.

UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle İstanbul’da geniş güvenlik önlemleri alındı. Tüpraş Stadyumu çevresinde başlayan trafik düzenlemeleri kapsamında çok sayıda cadde ve bağlantı yolu saat 12.00 itibarıyla araç geçişine kapatıldı.

Final karşılaşması öncesinde özellikle Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanı ve Maçka hattında yoğunluk oluşurken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle saat 12.00 itibarıyla kapatılan yolların büyük bölümü henüz tamamen trafiğe açılmadı. Özellikle Tüpraş Stadyumu çevresindeki Dolmabahçe Caddesi, Çırağan Caddesi, Mete Caddesi, İnönü Caddesi ve Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde trafik düzenlemeleri devam ediyor.

Yetkililer, maç sonrası taraftar çıkışlarının tamamlanmasının ardından yolların kademeli şekilde yeniden ulaşıma açılacağını belirtiyor. Güvenlik yoğunluğuna göre bazı yolların açılış saatlerinde değişiklik yaşanabileceği ifade ediliyor.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul’da trafiğe kapatılan yollar için resmi bir açılış saati paylaşılmadı. Ancak emniyet ekiplerinin maçın sona ermesi ve bölgedeki yoğunluğun azalmasının ardından yolları kontrollü şekilde ulaşıma açması bekleniyor.

Araç trafiğine kapalı yollar,

Unkapanı Köprüsü’nden Tershane Caddesi’ne giriş, Tarlabaşı Caddesi’nden Tershane Caddesi’ne giriş, Galata Köprüsü’nden itibaren Kemeraltı Caddesi ve Meclisi Mebusan Caddesi’nin Beşiktaş yönü, İnönü Caddesi ile Tak-ı Zafer Caddesi kesişimindeki AKM kavşağı, Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Taşkışla Caddesi, Bayıldım Caddesi, Maçka Caddesi, Süleyman Seba Caddesi, Barbaros Bulvarı’nın Beşiktaş Meydanı yönü, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Abbasağa Sokak, Hasfırın Caddesi, Salih Efendi Sokak, Ressam Hamdi Bey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Faruk Canıtez Sokak, Yıldız Caddesi, Sait Çiftçi Katılım’ın Beşiktaş yönü, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Asker Ocağı Caddesi, Mete Caddesi, Kadırgalar Caddesi ve Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi.

İstanbulda trafiğe kapalı yollar açıldı mı, saat kaçta açılacak?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Tarlabaşı Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi Karaköy istikameti, Mebusan Yokuşu, Barbaros Bulvarı çıkış istikameti, Piyalepaşa Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Sıracevizler Caddesi, Çiftecevizler Caddesi ve Palangalar Caddesi alternatif güzergahlar arasında yer alıyor.

