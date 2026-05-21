Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de EFES-2026 Tatbikatı'nda, "Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor" dedi. Dünyaya önemli mesajlar veren Erdoğan, "Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da, Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur" ifadelerini okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleştirilen EFES-2026 Tatbikatı'nı izleyip incelemelerde bulundu. Erdoğan burada bir konuşma yaparak önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir yanında ve yurt dışında fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin her birine ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı birleşik, müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Bu yılki tatbikatımıza kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canı gönülden tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan EFES-2026 Tatbikatında önemli mesajlar

Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes tatbikatını Malazgirt'ten 10 yıl sonra, 1081'de Çakabey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak, denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz. Bundan bin yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum.

Kıymetli misafirler, yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla EFES tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine Mehmetçik adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan EFES-2026 Tatbikatında önemli mesajlar

Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır. Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır. 'Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal' mısrasında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş; aksine imkansız denilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. EFES 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.

"TÜRKİYE HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA ÖNE ÇIKIYOR"

Aziz kardeşlerim, çok değerli misafirler, güvenlik paradigmalarının değiştiği uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan EFES-2026 Tatbikatında önemli mesajlar

Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Ay başında 120 farklı ülkeden 1700'e aşkın firmanın iştirak ettiği SAHA Expo 2026'da sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan selamete çıkarmak istiyoruz. EFES-2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan EFES-2026 Tatbikatında önemli mesajlar

"İSTİKRARI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Doğuyla güçlü bağlarımızı korurken batıyla diyaloğumuzu artırmamızın Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır. Kıymetli dostlar şunu burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da, Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur. Mehmetçik, diğer tüm hasletlerinin yanı sıra aynı zamanda dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu düşüncelerle EFES 2026 tatbikatının icrasında başarıyla görev alan tüm personelimizi tebrik ediyorum, tatbikata iştirak eden dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Kahraman ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kahraman ordumuzu daima muzaffer, muvaffak eylesin diyor sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum"

Haberle İlgili Daha Fazlası