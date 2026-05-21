Galatasaray'ın en medyatik 11'i: Osimhen fark attı, Barış Alper ilk 3'te
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. 26'ncı zaferine ulaşan sarı-kırmızılılar, tarihinde ikinci defa üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın sezon boyunca medyada en çok konuşulan oyuncuları da belli oldu.
- Victor Osimhen, 4 milyon 363 bin içerikle en medyatik futbolcu oldu.
- Mauro Icardi, 1 milyon 956 bin içerikle ikinci, Barış Alper Yılmaz ise 1 milyon 239 bin içerikle üçüncü sırada yer aldı.
- Leroy Sane hakkında 1 milyon 110 bin, Uğurcan Çakır hakkında ise 953 bin 400 içerik tespit edildi.
- Teknik direktör Okan Buruk hakkında 3 milyon 233 bin içerik tespit edilirken; Başkan Dursun Özbek, 1 milyon 330 bin içerikle öne çıktı.
Yazılı basın, televizyon, internet haber siteleri ve sosyal medya platformlarını kapsayan medya araştırmasına göre; 8 Ağustos 2025-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında Galatasaray'ın en çok konuşulan 11 oyuncusu belirlendi.
OSIMHEN ZİRVEDE, ICARDI TAKİPTE
Victor Osimhen, bu sezon da medyanın en çok konuştuğu futbolcu oldu. Ajans Press'in elde edilen verilere göre; Nijeryalı yıldız hakkında Ağustos 2025-Mayıs 2026 arasında toplam 4 milyon 363 bin içerik tespit edildi.
Mauro Icardi, 1 milyon 956 bin içerikle ikinci sırada yer aldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, 1 milyon 239 bin içerikle 3'üncü sıraya yerleşti.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leroy Sane hakkında 1 milyon 110 bin içerik tespit edilirken; transfer süreci büyük yankı uyandıran milli kaleci Uğurcan Çakır, 953 bin 400 içerikle listenin 5'inci sırasında yer aldı.
Galatasaray’ın en medyatik ilk 11’i şu şekilde sıralandı:
Victor Osimhen: 4 milyon 363 bin içerik
Mauro Icardi: 1 milyon 956 bin içerik
Barış Alper Yılmaz: 1 milyon 239 bin içerik
Leroy Sane: 1 milyon 110 bin içerik
Uğurcan Çakır: 953 bin 400 içerik
Noa Lang: 645 bin 870 içerik
Lucas Torreira: 636 bin 486 içerik
Yunus Akgün: 533 bin 767 içerik
Wilfried Singo: 476 bin 32 içerik
Mario Lemina: 402 bin 76 içerik
Gabriel Sara: 400 bin 121 içerik
BURUK VE ÖZBEK, EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA
Lig tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında 3 milyon 233 bin içerik tespit edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise 1 milyon 330 bin içerikle sezonun en çok konuşulan spor yöneticileri arasında yer aldı.