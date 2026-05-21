Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. 26'ncı zaferine ulaşan sarı-kırmızılılar, tarihinde ikinci defa üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın sezon boyunca medyada en çok konuşulan oyuncuları da belli oldu.

Yazılı basın, televizyon, internet haber siteleri ve sosyal medya platformlarını kapsayan medya araştırmasına göre; 8 Ağustos 2025-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında Galatasaray'ın en çok konuşulan 11 oyuncusu belirlendi.

OSIMHEN ZİRVEDE, ICARDI TAKİPTE

Victor Osimhen, bu sezon da medyanın en çok konuştuğu futbolcu oldu. Ajans Press'in elde edilen verilere göre; Nijeryalı yıldız hakkında Ağustos 2025-Mayıs 2026 arasında toplam 4 milyon 363 bin içerik tespit edildi.

Galatasaray, Victor Osimhen için 75 milyon euro bonservis ödemişti.

Mauro Icardi, 1 milyon 956 bin içerikle ikinci sırada yer aldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, 1 milyon 239 bin içerikle 3'üncü sıraya yerleşti.

Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Leroy Sane hakkında 1 milyon 110 bin içerik tespit edilirken; transfer süreci büyük yankı uyandıran milli kaleci Uğurcan Çakır, 953 bin 400 içerikle listenin 5'inci sırasında yer aldı.

Galatasaray’ın en medyatik ilk 11’i şu şekilde sıralandı:

Victor Osimhen: 4 milyon 363 bin içerik

Mauro Icardi: 1 milyon 956 bin içerik

Barış Alper Yılmaz: 1 milyon 239 bin içerik

Leroy Sane: 1 milyon 110 bin içerik

Uğurcan Çakır: 953 bin 400 içerik

Noa Lang: 645 bin 870 içerik

Lucas Torreira: 636 bin 486 içerik

Yunus Akgün: 533 bin 767 içerik

Wilfried Singo: 476 bin 32 içerik

Mario Lemina: 402 bin 76 içerik

Gabriel Sara: 400 bin 121 içerik

BURUK VE ÖZBEK, EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA

Lig tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında 3 milyon 233 bin içerik tespit edildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise 1 milyon 330 bin içerikle sezonun en çok konuşulan spor yöneticileri arasında yer aldı.

