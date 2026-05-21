Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu kullanımına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli sayısının 17’ye yükseldiği bildirildi. İstanbul merkezli operasyonda toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken, bu isimler arasında oyuncu Serenay Sarıkaya da yer aldı. Yurt dışında olduğu öğrenilen oyuncu konuyla ilgili sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıldığına ilişkin tespitler doğrultusunda bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SERENAY SARIKAYA: YASAL PROSEDÜRLERİ YERİNE GETİRECEĞİM

Ünlü isimlere yapılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’da belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, toplam 25 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı öğrenildi.

Gözaltı kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Serenay Sarıkaya, haberi uzun süredir planladığı yurt dışı seyahati sırasında aldığını belirtti. Sarıkaya, en kısa sürede Türkiye’ye döneceğini ve gerekli tüm yasal prosedürleri yerine getireceğini ifade etti.

Açıklamasında ayrıca “Ben iyiyim, bir sorun yok, merak eden herkese sevgiler” ifadelerini kullanan oyuncu, kamuoyuna bilgi verdi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Serenay Sarıkaya açıklama yaptı

25 ÜNLÜ İSME GÖZALTI KARARI

25 ünlü hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilmişti. Düzenlenen operasyonlarda, aralarında Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca, oyuncu Feyza Civelek, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızının eski eşi Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postaoğlu ile Eda Dora olmak üzere 14 ünlü isim gözaltına alınmıştı. Öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenilmişti.

YAPILAN ARAMALARDA NELER ÇIKTI NELER

Şahıslara yönelik yakalama çalışmaları devam ederken, şarkıcı Berkay Şahin, Hanzade Gürkanlar ile Yasemin İkbal'in de gözaltına alınmasıyla yakalanan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama çalışmaları da yapıldı. Gözaltında bulunan şüpheli Mehmet Rahşan'ın adresinde yapılan aramada, 8 adet extacy, 26 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet içerisinde esrar bulunan elektronik sigara, 3 adet içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen şekerleme, 1 adet boş şırınga ile 2 adet boş kilitli poşet ele geçirildi. Şüpheli Aycan Yağcı'nın adresinde yapılan aramada ise, 1 gram esrar maddesi bulundu.

ŞARKICI BLOK 3'ÜN ADRESİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Haklarında gözaltı talimatı verilen ünlü isimlere ilişkin detaylara da ulaşıldı. Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenilirken, Şarkıcı Tan Taşçı'nın Muğla'da bulunan adresinde polis ekiplerince arama yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli Mirgün Sırrı Cabas'ın babasının vefat ettiği, İzmir'den İstanbul'a geleceği öğrenildi. Niran Ünsal isimli şüpheliyi de Muğla'da yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, şüpheliler Blok 3 olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın'ı da yakalama çalışmaları devam ederken, şahsın adresinde arama yapıldı. Çalışmalarda, 3 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Öte yandan diğer şüpheliler Yağmur Ünal, Eren Kesimer, Semiha Bezek'e yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

