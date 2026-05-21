Nefes almakta ve yürümekte zorlanan 37 yaşındaki kadın hasta, gerçekleştirilen yaklaşık 7 saatlik zorlu trakea ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu. Nefes borusu 2 milimetreye kadar daralan hastanın, uzun süredir farklı hastanelerde sonuç alamadığı öğrenildi.

Manisa ve İzmir'de üç ayrı hastaneye başvurmasına rağmen tedavi edilemeyen 37 yaşındaki Gülizar Koç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen yaklaşık 7 saatlik kritik operasyonla yeniden sağlıklı nefes almaya başladı.

NEFES BORUSUNDA CİDDİ DARALMA VARDI

Nefes borusundaki ciddi daralma nedeniyle uzun süredir yaşam mücadelesi veren genç kadın, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde gerçekleştirilen zorlu ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

CİDDİ SOLUNUM SIKINTISI YAŞIYORDU

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, hastanın daha önce birçok merkeze başvurduğunu ancak sonuç alamadığını belirterek, "Hastamız nefes borusundaki yapışıklık ve daralma nedeniyle ciddi solunum sıkıntısı yaşıyordu. Kliniğimizde çok nadir yapılan yaklaşık 7 saat süren başarılı bir ameliyatla bu daralma giderildi. Trakea cerrahisi oldukça özellikli bir cerrahidir. Operasyonu gerçekleştiren başta Doç. Dr. Demet Yaldız olmak üzere tüm ekibimizi kutluyorum" dedi.

"ENDER YAPILAN AMELİYATLARDAN"

Ameliyatı gerçekleştiren MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Demet Yaldız ise operasyonun hastanede ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu ameliyat yaklaşım şekli açısından Ege Bölgesi'nde de ender yapılan operasyonlardan biri. Genellikle boyun bölgesinden yapılan bu ameliyatı, hastamızdaki darlığın aşağı bölgede olması nedeniyle göğüs kafesinden açık ameliyat yöntemiyle gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kasım 2025'te girişimsel pulmonoloji birimini kurduklarını belirten Yaldız, "Uzun süre solunum cihazına bağlı kalan hastalarda oluşan nefes borusu darlıkları gibi ciddi vakalarda ameliyat ve bronkoskopik işlemler yapıyoruz. Hastalarımızın İzmir'e sevk edilmeden Manisa'da tedavi olabilmesi için çalışıyoruz" dedi.

"DARALMA 2 MİLİMETREYE KADAR DÜŞMÜŞTÜ"

Hastanın nefes borusundaki daralmanın yaklaşık 3,5 santimetrelik bir bölümü kapsadığını ifade eden Doç. Dr. Yaldız, "Büyük damarlara çok yakın dar bir alanda çalıştık. Daralan kısmı çıkarıp kalan iki ucu tekrar birleştirdik. Teknik açıdan oldukça zor bir ameliyattı. Hastamızın kalp pili bulunması da ameliyatın riskini artırıyordu" dedi.

Yaldız, ameliyat öncesi hastaya üç kez genişletme işlemi uygulandığını belirterek, "Darlık 2 milimetreye kadar düşmüştü. Hasta nefes almakta ciddi güçlük çekiyordu. Tüm riskleri aileyle birlikte değerlendirerek ameliyat kararı aldık" ifadelerini kullandı.

"NEFES ALMAKTA VE YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU"

Tedavi sürecini anlatan Gülizar Koç, çocuğunu dünyaya getirdikten sonra rahatsızlandığını ve yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kaldığını söyledi. Koç, "Nefes almakta çok zorlanıyordum. Manisa ve İzmir'de birçok hastaneye gittik ama sonuç alamadık. Manisa CBÜ'de sağlığıma kavuştum" dedi.

Eşi İsa Koç ise eşinin günlük ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını belirterek, "Lavaboya gitmekte bile zorlanıyordu. Şimdi çok şükür rahat nefes alabiliyor. Başta Doç. Dr. Demet Yaldız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

