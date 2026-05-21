"X" platformunda uzun süredir dolaşıma giren yapay zeka üretimi sahte reklamlar yeniden gündem oldu. Videoda, Tarafsız Bölge programında Ahmet Mümtaz Taylan’ın Saliha Erdim’e yumruk attığı ve stüdyodaki diğer konukların araya girerek ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştığı izlenimi veriliyor.

Sosyal medya platformu X’te kullanıcıların karşısına sık sık çıkan yapay zeka üretimi reklamlar yeniden gündem oldu. Reklamlarda bu kez oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile yazar Saliha Erdim’in görüntüleri kullanıldı. Sosyal medyada Ahmet Mümtaz Taylan ile Aile Danışmanı olarak bilinen Saliha Erdim’in kavga ettiğini gösteren görüntüler gerçek olduğu iddiası ile "Stüdyoyu derin bir sessizlik kapladı" yazılarak paylaşıldı.

Söz konusu içeriklerin, kullanıcıları sahte bağlantılara yönlendiren “oltalama” yöntemiyle gerçekleştirilen bir dolandırıcılık sistemiyle ilişkili olduğu iddia edildi.

Ahmet Mümtaz Taylan ve Saliha Erdim’i kavga ederken gösteren görsel gerçek mi?

PHİSHİNG (OLTALAMA) NEDİR?

Phishing, dolandırıcıların rastgele kullanıcı hesaplarına e-mail gönderdikleri bir çevrimiçi saldırı türüdür. E-postalar, bilinen web sitelerinden veya kullanıcının bankasından, kredi kartı şirketinden, e-posta veya internet hizmeti sağlayıcısından gönderilmiş gibi gözükür. Genellikle hesapları güncelleyebilmek için kredi kartı numarası veya şifre gibi kişisel bilgiler sorulur. Bu e-postalarda kullanıcıları bir başka web sitesine yönlendiren URL bağlantısı yer alır. Bu site aslında ya sahte ya da değiştirilmiş bir web sitesidir. Kullanıcılardan da bu siteye gittiklerinde phishing saldırısını yapan kişiye iletilmek üzere kişisel bilgilerini girmeleri istenir.

Phishing, genelde bir kişinin şifresini veya kredi kartı bilgilerini öğrenmek amacıyla kullanılır. Bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan e-posta yardımıyla bilgisayar kullanıcıları sahte sitelere yönlendirilir. Phishing saldırıları için bankalar, sosyal paylaşım siteleri, e-posta servisleri, online oyunlar vb. sahte web sayfaları hazırlanmaktır. Burada bilgisayar kullanıcısından kimlik bilgileri, kart numarası, şifresi vb. istenir. E-posta mesajındaki ve sahte sitedeki talepleri dikkate alan kullanıcıların bilgileri çalınır.



