Sivas’ta 7 yıl sonra bir ilk! Kılıçkaya Barajı yüzde 100 doldu
Son 2 yıldır kuraklığın etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde düşen Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı rekor kırdı. Baraj son 7 yılda ilk kez tamamen doldu.
- Barajın doluluk oranı, 2021'deki kuraklıkta yüzde 48,5'e kadar düşmüşken, son yağışlarla yüzde 100'e ulaştı.
- Fazla suyun tahliyesi için barajın dolusavak kısmındaki iki kapak açıldı ve kontrollü su tahliyesi sürüyor.
- Vatandaşlara can ve mal güvenliği açısından Kelkit Çayı kıyısından uzak durmaları uyarısı yapıldı.
- Bölgede bazı seralar ve tarım arazileri kısmen sular altında kaldı.
- Kılıçkaya Barajı'nda en son 31 Mayıs 2023'te kapaklar açılarak yaklaşık 20 gün açık kalmıştı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde kurulu Kılıçkaya Barajı uzun süredir kuraklık alarmı veriyordu. Barajın doluluk oranı son yıllarda düşüş göstermişti.
YÜZDE 100 DOLDU
2021'de kuraklığın etkisiyle mayıs ayında doluluğu yüzde 48,5'e kadar düşen baraj, son yağışların etkisiyle yüzde 100 doldu.
BARAJ KAPAKLARI AÇILDI
Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ve Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri, havzadaki fazla suyun tahliyesi için baraj gövdesinde bulunan dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı. Barajda kontrollü su tahliyesi sürerken, vatandaşlara can ve mal güvenliği açısından Kelkit Çayı'nın kıyısına yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Bölgede bazı seralar ve tarım arazileri de kısmen sular altında kaldı.
KAPAKLAR 3 YIL ÖNCE AÇILMIŞTI
Saatte yaklaşık 120 megavat elektrik üretilen Kılıçkaya Barajı'nda en son 31 Mayıs 2023'te kapaklar açılmış ve yaklaşık 20 gün açık kalmıştı.
Kılıçkaya Barajı'nda son 7 yılda mayıs ayı itibarıyla doluluk oranları şöyle:
|Yıl
|Aktif Doluluk (Yüzde)
|2026
|100
|2025
|89
|2024
|63
|2023
|97
|2022
|81
|2021
|48.5
|2020
|75