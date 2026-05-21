Son 2 yıldır kuraklığın etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde düşen Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı rekor kırdı. Baraj son 7 yılda ilk kez tamamen doldu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde kurulu Kılıçkaya Barajı uzun süredir kuraklık alarmı veriyordu. Barajın doluluk oranı son yıllarda düşüş göstermişti.

YÜZDE 100 DOLDU

2021'de kuraklığın etkisiyle mayıs ayında doluluğu yüzde 48,5'e kadar düşen baraj, son yağışların etkisiyle yüzde 100 doldu.

BARAJ KAPAKLARI AÇILDI

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ve Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri, havzadaki fazla suyun tahliyesi için baraj gövdesinde bulunan dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı. Barajda kontrollü su tahliyesi sürerken, vatandaşlara can ve mal güvenliği açısından Kelkit Çayı'nın kıyısına yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Bölgede bazı seralar ve tarım arazileri de kısmen sular altında kaldı.

KAPAKLAR 3 YIL ÖNCE AÇILMIŞTI

Saatte yaklaşık 120 megavat elektrik üretilen Kılıçkaya Barajı'nda en son 31 Mayıs 2023'te kapaklar açılmış ve yaklaşık 20 gün açık kalmıştı.

Kılıçkaya Barajı'nda son 7 yılda mayıs ayı itibarıyla doluluk oranları şöyle:

Yıl Aktif Doluluk (Yüzde) 2026 100 2025 89 2024 63 2023 97 2022 81 2021 48.5 2020 75

