Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 500 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) alımı gerçekleştireceğini duyurdu. EGM personel alımı ilanına göre, alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Peki, EGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 500 sözleşmeli personel alımı için ilan paylaştı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralaması esas alınmak suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına (500) Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) ünvanında personel alımı yapılacak. EGM sözleşmeli personel alımı yapılacak iller, kontenjan dağılımı ve şartlar gibi bilgileri yayımladığı ilanda duyurdu.

KONTENJAN SAYISI

Adana - (22), Adıyaman - (3), Afyonkarahisar - (7), Ağrı - (3), Aksaray - (4), Amasya - (4), Antalya – (22), Ardahan – (2), Artvin – (2), Aydın – (10), Balıkesir – (9), Bartın – (2), Batman – (5), Bayburt – (4), Bilecik – (4), Bingöl – (3), Bitlis – (5), Bolu – (2), Burdur – (2), Bursa – (22), Çanakkale – (5), Çankırı – (4), Çorum – (3), Denizli – (6), Diyarbakır – (14), Düzce – (2), Edirne – (3), Elazığ – (6), Erzincan – (5), Erzurum – (10), Eskişehir – (8), Gaziantep – (12), Giresun – (3), Gümüşhane - (3), Hakkari – (8), Hatay – (7), Iğdır – (3), Isparta – (3), Kahramanmaraş – (7), Karabük – (4), Karaman – (4), Kars – (4), Kastamonu – (4), Kayseri – (13), Kırıkkale – (4), Kırklareli – (3), Kırşehir – (4), Kilis – (3), Kocaeli – (15), Konya – (17), Kütahya – (3), Malatya – (13), Manisa – (7), Mardin – (7), Mersin – (16), Muğla – (6), Muş – (3), Nevşehir – (3), Niğde – (5), Ordu – (5), Osmaniye – (3), Rize – (6), Sakarya – (6), Samsun – (15), Siirt – (5), Sinop – (2), Sivas – (7), Şanlıurfa – (7), Şırnak – (13), Tekirdağ – (6), Tokat – (4), Trabzon – (11), Tunceli – (3), Uşak – (3), Van – (9), Yalova – (2), Yozgat – (4), Zonguldak – (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 500 sözleşmeli personel alımı ilanı! Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

EGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvurular, 20 Temmuz 2026 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla alınacak. Adayların başvurularını 24 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru süreci ve sonuçlara ilişkin tüm duyurular Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında merkez ve taşra teşkilatına sözleşmeli statüde personel alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

b) 2024 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az (60) puan almış olmak.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).

d) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek).

e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

g) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1’inci maddesinde yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü kapsamında bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

ğ) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamaları “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamaktadır. Başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

h) Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

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