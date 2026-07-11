Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, yıldız futbolcunun kendisine her zaman kariyerini Al Nassr'da noktalamak istediğini söyledi.

2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Deneyimli çalıştırıcı, düzenlenen imza töreninde Cristiano Ronaldo'nun hem milli takım hem de kulüp kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus

"CRISTIANO RONALDO İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİM"

İmza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ile henüz birebir görüşme gerçekleştirmediğini söyledi.

Jesus, "Cristiano ile henüz konuşmadım. Bu, ne milli takım ne de benim için bir sorun olacak. Cristiano ve tüm oyuncularla ayrı ayrı görüşeceğim. Cristiano, Portekiz'in sembolü. Onunla yeniden çalışacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendisiyle çalışmak her zaman çok kolay oldu." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo

"KARİYERİNİ AL NASSR'DA BİTİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Cristiano Ronaldo'nun kulüp kariyerine ilişkin de konuşan deneyimli teknik adam, yıldız futbolcunun daha önce kendisiyle paylaştığı planı açıkladı.

Jesus, "Onun ne yapmak istediğini öğrenmek için konuşmam gerekiyor. Bana her zaman kariyerini Al Nassr'da tamamlamak istediğini söyledi. Bundan sonra onun için en doğru kararın ne olacağını göreceğiz. Kariyeriyle ilgili kararı her zaman kendisi verecektir." dedi.

Cristiano Ronaldo

MİLLİ TAKIM KAPISI AÇIK

Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğine de değinen Jorge Jesus, performansın belirleyici olacağını vurguladı.

Deneyimli teknik adam, "Eğer milli takım seviyesinde oynayabilecek durumda olur, gerekli şartları yerine getirir ve kadroya seçilmeyi hak ederse, onu milli takıma çağırırım." sözleriyle Ronaldo'ya kapının açık olduğunu ifade etti.

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