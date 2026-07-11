2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşacak Arjantin'de savunma oyuncusu Lisandro Martinez, futbolda en iyi oynayanların ve en iyi zekaya sahip olanların kazandığını söyledi. Arjantin-İsviçre mücadelesi, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 04.00'te Kansas City Stadı'nda oynanacak.

Kansas City'de bulunan Sporting KC Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arjantin oyuncusu Lisandro Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşıklaşacakları İsviçre'ye saygı duyduklarını belirtti.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK"

Her maçta rakibe saygı duyduklarını vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "İsviçre bu aşamadaysa bunun birçok sebebi var. Kolombiya'yla oynadıkları maçı izledik, oyunu oynamaya çalıştıklarını gördük. Fiziksel olarak ve hava toplarında güçlü olduklarını söyleyebilirim. İki takım da kazanmak istediği için güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Lisandro Martinez

"BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

10 Temmuz 2021 tarihinde Copa America şampiyonluğunun 5'inci yılının olduğu hatırlatılan Martinez, "Bizim için büyük bir gurur. Takımdakilerle konuştuk, birbirimizi tebrik ettik çünkü tüm Arjantinlilerin yıl dönümüydü" şeklinde konuştu.

"FUTBOL OYNAMAYI BİLENLER İÇİN BİR OYUN"

İsviçre karşısında akıllı oynamaları gerektiğini yineleyen Martinez, "Pas bağlantılarını iyi kurmamız ve sürekli golü denememiz gerekiyor. Futbol oynamayı bilenler için bir oyun. Bu oyunda en iyi oynayanlar ve en iyi zekaya sahip olanlar kazanır" açıklamasını yaptı.

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