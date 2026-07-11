Marmara Adası açıklarında teknesinin parçalanmasının ardından hayatını kaybeden iş adamı ve yat üreticisi Halit Yukay’ın ölümüne ilişkin 10 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Kıyı Emniyeti Baş Kılavuz Kaptanı Harun Dokuz duruşmada Yukay’ın kullandığı yatın güvenli rotada seyir yaptığını, AREL-7 isimli geminin ise kendisi için belirlenen güvenli trafik ayrım hattını terk ederek riskli bir güzergaha yöneldiğini söyledi.

Erdek 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Halit Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay, babası Muhittin Can Yukay, kız kardeşi Tuna Meier ile taraf avukatları hazır bulundu.

"GEMİ RİSKLİ GÜZERGÂHA YÖNELDİ"

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla dinlenen Kıyı Emniyeti Baş Kılavuz Kaptanı Harun Dokuz, hazırladığı bilirkişi raporuna ilişkin konuştu. Dokuz, Halit Yukay’ın kullandığı "Graywolf" isimli yatın güvenli rotada seyir yaptığını, AREL-7 isimli geminin ise kendisi için belirlenen güvenli trafik ayrım hattını terk ederek riskli bir güzergaha yöneldiğini belirtti.

"AREL-7 ANA YOLDAN ARA YOLA GİRDİ"

Dokuz, trafik ayrım hattının dışına çıkmanın hukuken mümkün olduğunu ancak bunun kaptana ilave sorumluluklar yüklediğini ifade ederek, "AREL-7 ana yoldan ara yola girdi. Bu tercih yasal olsa da daha fazla dikkat ve sorumluluk gerektirir." dedi.

Halit Yukay'ın öldüğü deniz kazasıyla ilgili kritik ifade

Duruşmada söz alan Halit Yukay’ın kız kardeşi Tuna Meier ise AREL-7 gemisinin kaptanının denizde gördüğü tahta parçalarını yetkililere zamanında bildirmediğini iddia ederek ihmal bulunduğunu savundu. Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay da yargılamanın bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının beyanlarını da alan mahkeme heyeti, birinci kaptan C.T. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Ayrıca Marmara Asliye Ceza Mahkemesi ile bilirkişi tarafından Ekinlik Adası’nda bulunan tekne parçalarının incelenerek rapor hazırlanmasına, bu raporun üniversitelerin denizcilik fakültelerinde görev yapan çatma hukuku uzmanları ile gemi mühendislerinden oluşacak bilirkişi heyetine gönderilmesine hükmedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 13 Kasım tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Ağustos’ta Halit Yukay’ın "Graywolf" isimli özel teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılmasıyla başlamıştı. Kendisinden haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında teknesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuş, Yukay’ın cansız bedenine ise yürütülen sonar ve ROV destekli çalışmalar sonucu 68 metre derinlikte ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla hakkında dava açılan gemi kaptanı C.T. ise bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

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