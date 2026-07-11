Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, sürecin ayrıntıları merak ediyor. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? İşte BİLSEM 2026 kayıt takviminin ayrıntıları...

2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki bireysel değerlendirme süreci tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı. Sonuçların ilan edilmesi ardından gözler kayıt takvimine çevrildi. Yayımlanan ilana göre, BİLSEM kayıtları temmuz ayının son haftası itibariyle başlayacak. BİLSEM kayıt süreci 1 ay sürecek.

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ

Değerlendirmeler sonucunda BİLSEM'lerde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu il ve ilçelerin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptırabilecek.

BİLSEM 2026 kayıt takvimi! BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak?



KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Kazandı Belgesi Çıktısı

2. Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir)

3.İkametgâh Belgesi

4.Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi

5.Vesikalık fotoğraf (2 adet)

6.Kayıt Formu (BİLSEM’den verilecek)

7.Sosyal Medya Veli İzin Belgesi (BİLSEM’den verilecek)

8.Veli Muvafakat Belgesi (BİLSEM’den verilecek)

9. Taahhütname (BİLSEM’den verilecek)

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