NATO Zirvesi kapsamında liderler ve eşleri onuruna, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen akşam yemeği gündemden düşmüyor. Yemekte alkol olup olmadığına dair yorumlar yapılırken AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "İçilmedi. Çünkü 28 Ağustos 2014 itibarıyla alkollü içecek ikramı kaldırıldı. Bundan rahatsız olan bir tane yabancı devlet adamına da rastlamadım. Misafir ev sahibine tabidir" dedi.

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, başarılı geçmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılan liderlere sunduğu hediyelerle ve verilen yemeklerle gündemden düşmüyor.

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YEMEKLERİ ÖDÜLLÜ ŞEFLER HAZIRLADI

Bilindiği gibi 7 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verilmişti. Tek tek Külliye'ye gelen liderler, mehter ve yeniçerili karşılama karşısında hayranlığını gizleyememişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğindeki programda yemeklerin ise ödüllü şefler tarafından hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Varank'tan, "NATO Zirvesi'nde alkol servisi yapıldı mı?" sorusuna cevap

YEMEKTE ALKOL SERVİSİ YAPILDI MI?

Zirvenin yankıları sürerken liderler onuruna verilen akşam yemeğinde alkol tüketilip tüketilmediğine dair bazı yorumlar yapıldı. Söz konusu iddialara ise cevap AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi.

Varank'tan, "NATO Zirvesi'nde alkol servisi yapıldı mı?" sorusuna cevap

"MİSAFİR, EV SAHİBİNE TABİDİR"

Varank, açıklamasında "İçilmedi. Çünkü 28 Ağustos 2014 itibarıyla alkollü içecek ikramı kaldırıldı. Bundan rahatsız olan bir tane yabancı devlet adamına da rastlamadım. Misafir ev sahibine tabidir." ifadelerini kullandı.

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