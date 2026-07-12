Pandemi ile birlikte çalışma kültüründe yaşanan kalıcı değişim, başta büyükşehirler olmak üzere ülke genelindeki ofis stokunu atıl duruma getirdi. Artan konut ihtiyacına ve fahiş kiralara karşı devreye alınan yeni imar yönetmeliği ile boş ofislerin konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. Temmuz 2027’ye kadar geçerli olacak bu stratejik adımın, piyasaya hızlı ve taze bir arz sağlayarak fiyatlar üzerindeki baskıyı kırması bekleniyor.

Pandemi süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş yapış şekillerini kökünden değiştirdi. Birçok firma için mecburiyet olarak başlayan evden çalışma sistemi, sağladığı maliyet avantajları ve esneklikle birlikte özellikle beyaz yakalı çalışanlar arasında kalıcı hâle geldi.

Günümüzde iş dünyasının önemli bir kısmı faaliyetlerini artık uzaktan veya hibrit modelle yürütüyor. Bu durum, büyük umutlarla ve yatırımlarla hayata geçirilen devasa ofis projelerinin boş kalmasına neden oldu. Bazı plazalar ve ticari alanlar ise yüksek kira bedelleri ile aidatlar yüzünden kiracı bulamıyor. Geldiğimiz noktada, metropollerde arz fazlası oluşturan ve aylardır atıl durumda bekleyen bu binalar için tarihî bir fırsat doğdu. Hem boş bekleyen dev projeleri ekonomiye kazandırmak hem de kendi ofisini dönüştürmek isteyen mülk sahiplerine nefes aldıracak adım Resmî Gazete’de yayımlandı.

Konut üretimini artıracak adım Resmî Gazete’de yayımlandı: Atıl ofisler konuta dönüşecek

2027'YE KADAR DÖNÜŞÜM İZNİ

Gayrimenkul sektöründe uzun süredir atıl durumda bekleyen ve piyasada ciddi bir arz fazlası oluşturan ofisler, yeni imar yönetmeliğiyle barınma krizine çare olacak. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan kritik değişiklikle birlikte, imar planında konut yapımına uygun olan bölgelerdeki boş ofis ve büroların 1 Temmuz 2027 tarihine kadar konuta çevrilmesinin önü açıldı. Bina içindeki kullanım alanının yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde uygulanacak bu dönüşüm izni, aylardır kiralanamayan veya satılamayan ticari alanların doğrudan barınma ihtiyacına tahsis edilmesini sağlayarak piyasadaki tıkanıklığı giderecek.

Konut üretimini artıracak adım Resmî Gazete’de yayımlandı: Atıl ofisler konuta dönüşecek

YENİ ARZ, FİYATLARI DENGELEYECEK

İnşaat maliyetlerini ve bekleme sürelerini ortadan kaldıran ofis dönüşümü, piyasaya hızla taze arz sağlayarak metropollerdeki kiralık ve satılık fiyat baskısını dengeleyecek. Yönetmelik sadece dönüşümü değil, yeni projeleri de kapsıyor. Binaların taban alanı (TAKS) oranının yüzde 60’a kadar esnetilmesiyle dikey yapılaşma zorunluluğu kırılarak yatay mimari teşvik ediliyor. Ayrıca kamelya ve süs havuzu gibi sosyal donatıların inşaat emsalinden sayılmaması, konut projelerindeki yaşam kalitesini de doğrudan artıracak.

Konut üretimini artıracak adım Resmî Gazete’de yayımlandı: Atıl ofisler konuta dönüşecek

“PİYASAYA EN HIZLI CAN SUYU OLACAK”

Sektör temsilcileri, kararın zamanlamasına ve oluşturacağı hıza dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: Sıfırdan bir konut projesi üretmek arsa bulma, ruhsatlandırma ve inşaat süreciyle birlikte ortalama 2-3 yılı buluyor. Ancak hâlihazırda karkası bitmiş, altyapısı hazır olan veya kapıları kapalı bekleyen ofis binalarının konuta dönüştürülmesi yaklaşık 6-8 ay içinde tamamlanabilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi çeperlere doğru genişleyen ancak merkezinde ciddi bir boş ofis stoku barındıran şehirler için bu karar, kiralık ve satılık piyasasına anında etki edecektir. Mülk sahipleri de yıllardır aidat ve vergi yükü oluşturan verimsiz ticari alanlarını nakde veya düzenli kira getirisine çevirme fırsatı yakalayacak.



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