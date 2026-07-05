Dönüşümden kelepir malzeme! Sıfırı cep yaktı, vatandaş ikinci ele yöneldi
İnşaat maliyetleri, sıfır ürünlere göre yüzde 80 ucuz olan kapı, pencere gibi ikinci el malzemeye talebi katladı. Uzmanlar “Elektrik ve gaz tesisatında ikinci elden kaçının” diye uyardı.
- Sıfır ve ikinci el ürünler arasında yüzde 60-80 fiyat farkı bulunuyor.
- Sıfır Amerikan panel kapılar 4.000 TL iken, çıkma kapılar 800-1.200 TL civarında satılıyor.
- Sıfır mutfak dolapları 50-100 bin TL iken, çıkmaları 10-15 bin TL seviyesinde alıcı buluyor.
- 15 bin TL'lik sıfır PVC pencere sistemleri ikinci el olarak 3 bin TL civarında satılıyor.
- Uzmanlar, çıkma elektrik ve doğalgaz tesisat malzemesi kullanımının ciddi güvenlik riski taşıdığını belirtiyor.
Artan inşaat maliyetleri ve kentsel dönüşüm, ikinci el yapı malzemelerine talebi artırdı. Sıfır ürünlere bütçesi yetmeyen vatandaşlar, yıkılan binalardan sökülen kapı, pencere ve mutfak dolaplarını tercih ediyor.
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UZMANLARDAN HAYATİ UYARI
Uzmanlar ise özellikle elektrik ve doğalgaz tesisatlarında çıkma malzeme kullanımının ciddi güvenlik riski oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
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ARADAKİ FARK YÜZDE 80
Sıfır ve ikinci el ürünler arasında yüzde 60-80 fiyat farkı bulunuyor. Sıfır Amerikan panel kapılar 4.000 TL’den, çıkma kapılar ise 800-1.200 TL arasında satılıyor. Sıfır mutfak dolapları 50-100 bin TL, çıkmaları 10-15 bin TL seviyesinde alıcı bulurken, 15 bin TL’lik sıfır PVC pencere sistemleri 3 bin TL civarında ikinci el olarak satılıyor.