UFC 329'da yaklaşık beş yıl sonra yeniden oktagona çıkan Conor McGregor'ın dönüşü beklenmedik bir sakatlıkla yarıda kaldı. İrlandalı yıldız, maçın henüz ilk dakikasında sağ dizinden sakatlanınca karşılaşma 69. saniyede durduruldu. Hakem, Max Holloway'i teknik nakavt (TKO) ile galip ilan ederken, milyonların merakla beklediği mücadele büyük hayal kırıklığıyla sona erdi.

Karma dövüş sanatlarının (MMA) en büyük isimlerinden Conor McGregor, uzun bir aranın ardından UFC 329 organizasyonunda yeniden oktagona çıktı. Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da düzenlenen gecenin ana maçında İrlandalı dövüşçü, kariyerinin ilk yıllarında mağlup ettiği Max Holloway ile rövanş mücadelesine çıktı.

Ancak büyük ilgi gören karşılaşma, beklenmedik bir sakatlık nedeniyle henüz başlamadan sona erdi.

Conor McGregor ve Max Holloway

MÜCADELE 69. SANİYEDE SONA ERDİ

Karşılaşmanın ilk anlarında yaptığı sıçrayarak tekme girişiminin ardından sağ dizinde sorun yaşayan McGregor, ayağına basmakta güçlük çekti. Mücadeleye devam etmeye çalışsa da bacağına yük veremeyen deneyimli dövüşçünün durumu hakem tarafından yakından takip edildi.

Sağlık ekibinin ilk değerlendirmesinin ardından hakem karşılaşmayı 69. saniyede durdurdu. Böylece Max Holloway, teknik nakavt (TKO) kararıyla galip ilan edildi.

Conor McGregor ve Max Holloway

İLK DEĞERLENDİRMELER ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞINI İŞARET EDİYOR

ABD basınında yer alan ilk bilgilere göre McGregor'ın sağ dizinde ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı yaşamış olabileceği değerlendiriliyor.

UFC veya McGregor cephesinden henüz sakatlığın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kesin teşhisin detaylı kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor. Muhtemel ciddi bir bağ sakatlığının, yıldız dövüşçünün kariyerini yeniden uzun süre etkileyebileceği belirtiliyor.

Conor McGregor ve Max Holloway

5 YILLIK GERİ DÖNÜŞ BEKLENENDEN ÇOK KISA SÜRDÜ

McGregor, son resmi maçına 2021 yılında Dustin Poirier karşısında çıkmış ve o mücadelede de yaşadığı ağır bacak sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamamıştı.

Uzun süren rehabilitasyon sürecinin ardından UFC 329, İrlandalı yıldızın büyük dönüşü olarak tanıtılmıştı. Organizasyonun biletleri kısa sürede tükenirken, karşılaşma yılın en çok beklenen UFC gecelerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak milyonlarca dövüşseverin heyecanla beklediği geri dönüş, yalnızca 69 saniye sürdü.

HOLLOWAY'DEN SPORTMENLİK MESAJI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Max Holloway, rakibinin yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

McGregor için "O gerçek bir savaşçı." ifadelerini kullanan Holloway, şartların oluşması halinde ilerleyen dönemde yeniden karşılaşabileceklerini söyledi.

Conor McGregor ve Max Holloway

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mücadelenin ardından çok sayıda UFC dövüşçüsü ile spor yorumcusu Conor McGregor için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

UFC hafif sıklet şampiyonu İslam Makhachev ise sosyal medya hesabından yaptığı, "Conor kendini yendi. Tebrikler Max." paylaşımıyla gecenin en çok konuşulan yorumlarından birine imza attı.

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