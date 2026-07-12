Bursa'da 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. UEDAŞ tarafından yayımlanan planlı bakım programına göre, şebeke yenileme, OG hat bakımı, trafo bakımı, ağaç kesimi, abone bağlantısı, OG tesis çalışması, AG pano değişimi ve çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle birçok ilçe, mahalle ve sokakta elektrik kesintileri yaşanacak. İşte, Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz listesi...

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz programı açıklandı. UEDAŞ tarafından yürütülecek bakım, onarım, test ve altyapı çalışmaları nedeniyle 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde kentin birçok noktasında elektrik kesintileri uygulanacak. Şebekenin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında toplam 17 ilçede farklı saat aralıklarında enerji kesintisi yaşanacak. Peki, UEDAŞ Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

UEDAŞ BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

12 Temmuz Pazar:

12 Temmuz Pazar günü Bursa'nın birçok ilçesinde planlı bakım, ağaç kesimi ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.

Karacabey ilçesinde 09.00-14.00 saatleri arasında OG hat bakım çalışmaları kapsamında kesintiler yapılacak.

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Mustafakemalpaşa ilçesinde 09.00-14.00 saatleri arasında OG hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Orhangazi ilçesinde 11.50-13.30 saatleri arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle planlı kesintiler uygulanacak.

Osmangazi ilçesinde 09.00-10.30 saatleri arasında abone bağlama çalışması nedeniyle kesinti yapılacak.

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Gürsu ilçesinde 17.00-19.00 saatleri arasında TEİAŞ bakım, onarım ve test çalışmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Kestel ilçesinde 17.00-19.00 saatleri arasında TEİAŞ bakım, onarım ve test çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahallede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

13 Temmuz Pazartesi:

13 Temmuz Pazartesi günü Bursa genelinde bakım, ağaç kesimi ve abone bağlama çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

Orhangazi ilçesinde 09.00-13.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışmaları yapılacak.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 09.30-17.30 saatleri arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacak.

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Mustafakemalpaşa ilçesinde ayrıca 10.00-13.00 saatleri arasında ENH bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Orhaneli ilçesinde 12.30-14.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Mustafakemalpaşa ilçesinde 12.30-14.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışmaları kapsamında planlı kesintiler uygulanacak.

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Büyükorhan ilçesinde 12.30-14.00 saatleri arasında ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Harmancık ilçesinde 10.00-17.00 saatleri arasında ENH bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

İznik ilçesinde 10.00-17.00 saatleri arasında AG hat bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacak.

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Osmangazi ilçesinde 09.00-10.00 ve 10.00-11.00 saatleri arasında abone bağlama çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.

Gemlik ilçesinde 09.00-11.00 saatleri arasında abone bağlama çalışmaları kapsamında planlı kesinti gerçekleştirilecek.

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

Bursa elektrik kesintisi 12-13 Temmuz: UEDAŞ Bursada elektrikler ne zaman gelecek?

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