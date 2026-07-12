2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, uzatmalarda İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Lionel Messi asistle yıldızlaşırken, Julian Alvarez ve Lautaro Martinez'in uzatmalarda attığı goller son şampiyona İngiltere biletini getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, uzatmalara giden mücadelede İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Son şampiyon, zorlu geçen karşılaşmanın ardından adını son dört takım arasına yazdırırken, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

Arjantin Milli Takımı

MESSİ'DEN TARİHE GEÇEN ASİST

ABD'nin Kansas City kentindeki Arrowhead Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Arjantin, 10. dakikada öne geçti. Lionel Messi'nin kullandığı kornerde Alexis Mac Allister'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Arjantin 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Bu golde asisti yapan Messi, Dünya Kupası kariyerindeki 10. asistine ulaştı. Arjantinli yıldızın turnuva tarihindeki 10 asistinin tamamını farklı takım arkadaşlarına yapması dikkat çekti.

Lionel Messi ve Julian Alvares

İSVİÇRE PES ETMEDİ

İlk golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alamayan Arjantin karşısında İsviçre, ilerleyen dakikalarda dengeyi kurdu. Baskısını artıran İsviçre, Dan Ndoye'nin yakın mesafeden kaydettiği golle skoru eşitledi ve mücadeleyi yeniden başlattı.

Normal sürenin kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma uzatmalara gitti.

Dan Ndoye

KIRMIZI KART MAÇIN DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Uzatma dakikalarında İsviçre 10 kişi kaldı. Breel Embolo, VAR incelemesinin ardından hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sayısal üstünlüğü ele geçiren Arjantin, kalan bölümde rakip kalede baskısını artırdı.

Breel Embolo

ALVAREZ VE LAUTARO SAHNEYE ÇIKTI

Arjantin'in beklediği gol 112. dakikada geldi. Julian Alvarez, ceza sahası dışından yaptığı klas vuruşla topu uzak köşeden ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi.

İsviçre'nin son dakikalarda beraberlik için tüm hatlarıyla yüklenmesini iyi değerlendiren Arjantin, 121. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Lautaro Martinez fileleri havalandırarak skoru 3-1'e getirdi ve galibiyeti perçinledi.

Arjantin Milli Takımı

MESSİ'NİN SERİSİ SONA ERDİ

Karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda üst üste gol attığı maç serisi dokuz karşılaşmada sona erdi. Buna rağmen Arjantin, turnuvadaki yoluna yarı finalde devam etmeyi başardı.

Arjantin, daha önceki eleme turlarında da zor anlar yaşamış; Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda, Mısır'ı ise son bölümde bulduğu gollerle mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Arjantin Milli Takımı

YARI FİNALDE DEV RANDEVU

Son şampiyon Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele çarşamba günü ABD'nin Atlanta kentinde oynanacak.

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