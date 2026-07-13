Anadolu Efes'te geçirdiği 8 sezonda 2 EuroLeague başta olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan Shane Larkin'in yeni takımı resmen belli oldu. Fenerbahçe, A Milli Basketbol Takımı'nın da formasını giyen tecrübeli oyun kurucuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Türk basketbolunun son yıllardaki en önemli yıldızlarından Shane Larkin'in yeni adresi resmen belli oldu. Anadolu Efes'te geçirdiği 8 sezonda sayısız başarıya imza atan ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu, Fenerbahçe Beko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüp, transferi resmi kanallarından duyururken, Larkin'in 2026-27 sezonundan itibaren çubuklu formayla mücadele edeceğini açıkladı.

Shane Larkin

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, deneyimli oyun kurucuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Anadolu Efes forması giyen Amerika asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır."

Kulüp açıklamasında ayrıca Larkin'in kariyer yolculuğu, NBA'deki geçmişi, Avrupa'daki başarıları ve A Milli Takım kariyerine de geniş şekilde yer verildi.

Shane Larkin

NBA'DEN AVRUPA'NIN ZİRVESİNE

1992 doğumlu oyun kurucu, 2013 NBA Draftı'nda Atlanta Hawks tarafından 18. sıradan seçildikten sonra Dallas Mavericks'in haklarını aldığı oyuncu olarak NBA kariyerine başladı. Dallas Mavericks, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formalarını giyen Larkin, Avrupa'daki ilk deneyimini ise İspanya temsilcisi Baskonia'da yaşadı.

2018 yılında Anadolu Efes'e transfer olan yıldız basketbolcu, kariyerinin en parlak dönemini lacivert-beyazlı ekipte geçirdi.

Shane Larkin

ANADOLU EFES'TE TARİHE GEÇTİ

Shane Larkin, Anadolu Efes formasıyla tam 8 sezon mücadele etti ve kulübün Avrupa basketbolundaki en büyük başarılarının mimarlarından biri oldu.

Deneyimli oyun kurucu, Efes kariyerinde; 2 EuroLeague şampiyonluğu, 3 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası kazanarak kulüp tarihinin en unutulmaz isimleri arasına girdi.

Bireysel performansıyla da dikkat çeken Larkin, EuroLeague'in son 25 yılındaki en özel oyuncular arasında gösterilirken, 2020-21 sezonunda ligin en iyi ikinci beşine, 2021-22 sezonunda ise en iyi beşine seçildi.

Shane Larkin

MİLLİ TAKIMDA DA BAŞARI YAŞADI

Türkiye vatandaşlığına geçtikten sonra A Milli Erkek Basketbol Takımı formasını da giyen Shane Larkin, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekiple gümüş madalya sevinci yaşadı.

Hem kulüp hem de milli takım kariyerinde önemli başarılara imza atan yıldız oyuncu, yeni sezonda Fenerbahçe Beko'nun hedefleri doğrultusunda parkeye çıkacak.

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