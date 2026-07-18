TRT 1 ekranlarında yayınlanan Asırlık Gece dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümlerin yayın tarihini araştırıyor. TRT'nin paylaştığı tanıtımın ardından 4. ve 5. bölümlerin ekrana geleceği tarih netleşti.

15 Temmuz darbe girişimini konu alan Asırlık Gece, yayınlanan ilk üç bölümünün ardından yeni bölümlerinin ekrana geleceği tarih belli oldu. TRT tarafından yapılan açıklamayla dizinin 4. ve 5. bölümlerinin yayın tarihi netleşti.

ASIRLIK GECE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRTAsırlık Gece'nin 4. ve 5. bölümleri 24 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ve tabii platformunda izleyiciyle buluşacak. 15 Temmuz'a özel hazırlanan yapım, ilk bölümlerinde darbe girişiminin hazırlık sürecini ve o gece yaşanan kritik gelişmeleri ekrana taşıdı. Yeni bölümlerde ise farklı mekanlarda yaşanan olaylar ve darbe girişimine karşı verilen mücadelenin farklı yönleri anlatılmaya devam edecek. Dizide oyuncuların canlandırdığı sahneler, olayları yaşayan kişilerin anlatımları ve belgesel niteliğindeki görüntülerle destekleniyor.

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman? 4. ve 5. bölüm tarihi belli oldu

ASIRLIK GECE KONUSU NE?

Asırlık Gece, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, bu sürecin hazırlık aşamalarını ve gece boyunca yaşanan gelişmeleri konu alıyor. Yapım, Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi adlı eserinden ve resmi belgelerden yararlanılarak hazırlandı.

Dizide Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TRT binası, Boğaziçi Köprüsü ve çeşitli askeri birliklerde yaşanan gelişmeler farklı bölümlerde ele alınıyor. Her bölümde hem kritik olaylara hem de o gece görev yapan ya da olayların merkezinde bulunan kişilerin hikayelerine yer veriliyor.

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman? 4. ve 5. bölüm tarihi belli oldu

ASIRLIK GECE OYUNCULARI

Erkan Petekkaya - Salih Zeki Çolak

Rüzgar Aksoy - Ömer Halisdemir

Murat Aygen - Hakan Fidan

Yavuz Bingöl - Adil Öksüz

Burak Sergen - Zekai Aksakallı

Seçkin Özdemir - Tolga Kılıçarslan

Gülsim Ali - Hatice Kübra Çiftçi

Emir Benderlioğlu - Muhsin Köse

Tolga Mendi - O.K

Altan Akışık - İsmail Kahraman

Cem Kurtoğlu - Hulusi Akar

Alper Türedi - Yaşar Güler

İLGİLİ HABERLER HABERLER Asırlık Gece dizisi oyuncuları ve karakterleri! Asırlık Gece dizisi oyuncu kadrosu

Haberle İlgili Daha Fazlası