Audi’nin SUV’lara en güzel alternatifi olan ve merakla beklenen modeli yeni Audi A6 Allroad tanıtıldı. Arazi odaklı model, kaslı gövdesi ve hibrit motoruyla dikkat çekiyor.

Audi’nin iddialı modellerinden biri olan A6 Allroad 5. nesliyle ortaya çıktı. Markanın araziye odaklanan station wagonu, RS6’larda bulunun geniş gövde tasarımını ilk kez kullandı.

RS6’nın geniş çamurlukları, modele hem daha sportif görünüm verirken hem de daha güçlü ve kaslı bir yapı ortaya çıkarmış.

Araç, yeni Audi A6 Avant’a göre 111 mm daha geniş ve yerden 34 mm daha yüksek. Üstelik havalı süspansiyon sayesinde gerekli durumlarda daha da yükselebiliyor.

Audi’den SUV alternatifi arazi canavarı: Yeni Audi A6 Allroad görücüye çıktı

55 milimetre ayar aralığına sahip olan standart adaptif havalı süspansiyon, arazi performansının yanında konforlu bir sürüş deneyimi de sağlıyor. Dört tekerlekten yönlendirme sistemi ile arka tekerlekler ön tekerleklerin tersi yöne 5 dereceye kadar dönerken, düşük hızlarda aracın manevra kabiliyetini artırıyor. Orta ve yüksek hızlarda ise arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yönde 2 dereceye kadar dönerek dengeyi ve direksiyon hassasiyetini artırıyor.

Sahip olduğu yükseklikle SUV’lara rakip olan araç yüksek arazi modu offroad+ modunda elektronik diferansiyel kilidinden şanzımana kadar pek çok mekanik parçaya kendisi müdahale ediyor. Dijital gösterge panelinde de modelde ilk kez arazi teması yer alıyor. Burada da eğimden, koordinatlara kadar tüm bilgiler yer alıyor.

Audi’den SUV alternatifi arazi canavarı: Yeni Audi A6 Allroad görücüye çıktı

YOLA İŞARETLER YANSITAN FARLAR

Dijital Matrix LED farlar, yol üzerine buzlanma olduğunda buz sembolü ya da şerit takibi gibi uyarıları yansıtabiliyor. Dijital OLED 2.0 stop lambaları da yine arkadaki sürücülere uyarı sembollerini bir ekran gibi gösterebiliyor.

DİJİTAL KOKPİT

Aracın iç mekanında merkezde, 11,9 inçlik Audi sanal kokpit gösterge paneli ve 14,5 inçlik dokunmatik ekrana sahip Audi MMI panoramik ekran yer alıyor. Ayrıca opsiyonel olarak 10,9 inçlik yolcu ekranı eklenebiliyor.

Audi’den SUV alternatifi arazi canavarı: Yeni Audi A6 Allroad görücüye çıktı

ChatGPT destekli Audi asistanı sürücünün alışkanlarını öğrenebiliyor ve destek olabiliyor. Örneğin, otoyola girildiğinde sistem, adaptif hız sabitleyiciyi etkinleştirmenin uygun bir zaman olduğunu belirler ve sürücüye bu seçeneği sunar. Ayrıca dış sıcaklık belli bir seviyeye geldiğinde koltuk ısıtmayı çalıştırır, uzun sürüşlerde masaj fonksiyonunu aktif edebilir.

Audi’den SUV alternatifi arazi canavarı: Yeni Audi A6 Allroad görücüye çıktı

İLK ŞARJ EDİLEBİLİR A6 ALLROAD

İlk kez şarj edilebilir hibrit versiyonuyla da sunulan A6 Allroad'un tüm güç aktarma sistemleri elektrikli olup standart olarak quattro dört tekerlekten çekiş sistemini kullanıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonda turbo 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor ile elektrik motoru birlikte görev yapıyor.

A6 Allroad e-hybrid, benzinli motordan 185 kW (252 PS), elektrik motorundan 105 kW güç alarak, toplamda 270 kW (367 PS) güç üretiyor ve 500 Nm tork sağlıyor. 25,9 kWsa kapasiteli bataryaya sahip araç 95 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzili sunuyor. 11 kW AC şarj desteği sunan batarya yaklaşık 2,5 saatte tamamen doluyor.

Audi’den SUV alternatifi arazi canavarı: Yeni Audi A6 Allroad görücüye çıktı

Ayrıca, 3.0 lt V6 turbo dizel motor seçeneği 295 beygir güç ve 580 Nm tork sunuyor. 48 volt hafif hibrit sistem ile gerektiğinde 24 beygir ek destek alınabiliyor. Her iki versiyonda da maksimum hız elektronik olarak 250 km/sa ile sınırlandırılmış. Dizel versiyon 0’dan 100’e 5,4 saniyede, hibrit versiyon ise 5,3 saniyede ulaşıyor.

Audi’den SUV alternatifi arazi canavarı: Yeni Audi A6 Allroad görücüye çıktı

AUDI A6 ALLROAD FİYATI NE KADAR?

Bugün Avrupa’da siparişleri açılan modelin ilk teslimatları sonbaharda başlaması bekleniyor. Almanya’da dizel versiyon 77 bin 250 euro, şarj edilebilir hibrit versiyon ise 80 bin 250 eurodan satılacak. Audi A6 Avant versiyonu ülkemizde yaklaşık 11 milyon TL’den satılıyor.

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