Audi, bugüne kadar geliştirdiği en büyük ve en lüks SUV modeli olan Q9'u resmi olarak tanıttı. Üç sıralı oturma düzeni, premium iç mekanı, gelişmiş sürüş teknolojileri ve güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken yeni Audi Q9, markanın SUV ailesinin zirvesine yerleşiyor. Model, büyük SUV pazarlarında BMW X7 ve Mercedes-Benz GLS gibi rakiplere meydan okuyacak.

Audi Q9 Audi, uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi SUV modeli Q9 ile ürün gamını genişletti. Markanın ilk tam boy ultra lüks SUV'u olarak geliştirilen model, hem boyutları hem de sunduğu konfor odaklı özelliklerle Audi tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

5,31 metre uzunluğa sahip olan yeni Audi Q9, markanın şimdiye kadar ürettiği en büyük seri üretim modeli olma unvanını da taşıyor. Model 2,21 metre genişliğe ve 1,81 metre yüksekliğe, 3,14 metre aks mesafesine sahip.

Yeni Audi Q9, üç sıralı koltuk düzeniyle yedi kişiye kadar oturma kapasitesi sunuyor. İsteyen müşteriler için ikinci sırada bağımsız iki adet VIP koltuğun bulunduğu altı kişilik versiyon da tercih edilebiliyor. Bu koltuklar, ısıtmalı, havalandırmalı ve 145 dereceye kadar yatabilen elektrikli "Business Class" kaptan koltukları.

Elektrikli ayarlanabilen koltuklar, geniş yaşam alanı ve 1,5 metrekareden geniş olan panoramik cam tavan Audi tarihinin en büyüğü. Audi, özellikle ikinci sıra yolcularına daha fazla diz ve baş mesafesi sunmaya odaklandığını belirtiyor.

Advanced ve S Line olarak iki paketle sunulacak modelde Audi, ilk kez otomatik kapılara yer veriyor. Kavisli tasarıma ve OLED teknolojisine sahip MMI panoramik ekran, 12,3 inçlik sürüş ekranı ve 14,5 inçlik MMI dokunmatik ekranını içeriyor. Dikkat dağıtmayan dinamik gizlilik moduna sahip 12,3 inçlik yolcu ekranı da standart olarak sunuluyor.

GELİŞMİŞ AYDINLATMA TEKNOLOJİSİ Modelin en büyük yeniliklerinden biri de aydınlatma tarafında. Üçüncü nesil dijital OLED arka lambalar dünyanın ilk kavisli panelleri olarak tanımlanıyor. Sadece 0,1 milimetre kalınlığındaki cam tabaka sayesinde gövdenin hatlarına tam olarak uyum sağlıyor. Toplamda 512 segment, altı büyük dijital OLED panele dağıtılmış. Buna ek olarak gelişmiş yere yansıtma sistemi ile hem önde hem arka aydınlatma grubunda sinyaller dönüş yönünü yola grafik olarak yansıtıyor.

V6 TDI MOTOR Dev SUV’un kaputunun altında ise 3.0 litrelik V6 TDI dizel motor yer alıyor. 299 PS güç ve 630 Nm tork üretiyor sistemin farklı pazarlara özel 245 PS ve 500 Nm torklu versiyonu da bulunacak.

Motor, doğrudan gaz tepkisi için elektrikli bir kompresöre sahip. Yeni nesil güç aktarma organı jeneratörünü de içeren MHEV plus teknolojisi, güç aktarma organını 18 kW'a (24 PS) kadar ekstra güçle destekler. Bu sayede üç litrelik V6 dizel motor, güçlü kalkışlar ve son derece verimli sürüş sunar. Q9, standart olarak sekiz vitesli tiptronic şanzıman ve quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılmış.

ALMANYA FİYATI BELLİ OLDU Yeni Audi Q9, Temmuz ayı sonundan itibaren Almanya'da 108.400 Euro'dan (5.9 milyon TL) başlayan fiyatlarla siparişe açılacak. Teslimatların ise dördüncü çeyrekte başlaması bekleniyor.

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