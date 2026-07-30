Kış mevsiminin yaşandığı Arjantin'de And Dağları'nı etkisi altına alan kar fırtınası, 100'den fazla turisti mahsur bıraktı. Saatler süren kurtarma çalışmaları sonucu turistler güvenli bölgeye ulaştırılırken, 2 kişi hipotermi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Arjantin’in Mendoza eyaletinde bulunan And Dağları’nda etkili olan yoğun kar fırtınası, bölgeye gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistlere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 4 bin 555 metre yükseklikte yer alan popüler Balcón del Pissis seyir noktasına giden güzergahta aniden bastıran fırtına nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü, ulaşım hattı tamamen kapandı.

Yolda seyir halinde olan 100’den fazla turistin içinde bulunduğu çok sayıda araç fırtınayla birlikte kara gömüldü.

Arjantine kavurucu kış geldi! Araçlar kara gömüldü: 100den fazla turist mahsur kaldı

ZAMANLA YARIŞ: İŞ MAKİNELERİYLE TAHLİYE OPERASYONU

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen acil durum ekipleri, Arjantin Jandarması ve Karayolları İdaresi personeli devasa bir kurtarma operasyonu başlattı. Tipi ve yoğun kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği bölgede, iş makineleri yardımıyla kapanan yollar tek tek açılmaya çalışıldı. Araçlarında mahsur kalan turistlerin hipotermi riskiyle karşı karşıya kalmaması için zamana karşı yarışan ekipler, kara batmış araçları kademeli olarak güvenli bölgelere tahliye etti.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ekiplerin saatler süren amansız mücadelesi sonucunda 100'den fazla turist araçlarından çıkarılarak kurtarıldı.

Arjantin'e 'kavurucu kış' geldi! Araçlar kara gömüldü: 100'den fazla turist mahsur kaldı

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, aşırı soğuğa maruz kalarak hipotermi belirtileri gösteren 2 kişi hemen hastaneye sevk edildi. Yaşanan krizin ardından yetkililer, And Dağları genelinde hava şartları tamamen düzelene kadar yüksek rakımlı seyir noktalarına seyahat edilmemesi konusunda vatandaşlara ve turistlere acil uyarıda bulundu.

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