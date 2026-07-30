Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2027 yılı hac organizasyonunda sağlık ekibinde görev alacak personel için başvuru sürecini başlattı. Yayımlanan yazılı duyuruya göre, 2027 hac organizasyonunda görev almak isteyen sağlık personeli başvurularını hac.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

2027 yılı hac organizasyonunda sağlık ekibinde görev alacak personel için başvuru takvimi belli oldu. Önümüzdeki yıl Hac organizasyonunda görev almak isteyen sağlık personeli adayları başvurularını 28 Temmuz - 02 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

HAC GÖREVLENDİRME BAŞVURU TAKVİMİ DUYURUSU

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; "Sağlık Personeli Müracaatları Başlıyor.2027 Yılı Hac Organizasyonu Sağlık Ekibinde Görevlendirilecek Sağlık Personelinin Müracaatları Başlıyor.

Sağlık Bakanlığı hac görevlendirme başvuru takvimi belli oldu! Hac sağlık personeli başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

2027 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında sağlık ekibinde görev almak isteyen sağlık personelinin müracaatları, 28 Temmuz - 02 Ağustos 2026 tarihleri arasında https://hac.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

Başvurular yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaata ilişkin detaylı duyuru ve başvuru şartlarına https://hac.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.

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