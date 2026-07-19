2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arası şovu, futbol ve müzik dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi. Madonna, Justin Bieber, Shakira ve Burna Boy'un sahne aldığı gösteriye Brezilya efsaneleri Ronaldo ile Ronaldinho da katıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde futbol heyecanı kadar devre arası gösterisi de gündem oldu. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan İspanya-Arjantin finalinin ilk yarısının 0-0 tamamlanmasının ardından başlayan şovda müzik ve futbol dünyasının önemli isimleri aynı sahneyi paylaştı.

Ronaldo ve Ronaldinho sahneye çıktı! Dünya Kupası finalinde unutulmaz anlar

RONALDO VE RONALDINHO'YA BÜYÜK İLGİ

Brezilya futbolunun efsane isimleri Ronaldo ile Ronaldinho, golf aracıyla sahaya giriş yaparken tribünlerden büyük alkış aldı. 2002 Dünya Kupası şampiyonu olan iki eski futbolcu, turnuva boyunca Brezilya'nın yanı sıra farklı karşılaşmaları da tribünden takip etmişti.

Ronaldo ve Ronaldinho sahneye çıktı! Dünya Kupası finalinde unutulmaz anlar

MADONNA SAHNEYİ AÇTI

Devre arası gösterisinin açılışını dünyaca ünlü sanatçı Madonna yaptı. Ardından sahneye çıkan Justin Bieber, "Everything Hallelujah" adlı şarkısını akustik olarak seslendirdi.

Gösterinin devamında Shakira ile Burna Boy, 2026 Dünya Kupası'nın resmi marşı olan "Dai, Dai" performansını sergiledi.

Justin Bieber

GÖSTERİ İKİYE BÖLDÜ

Devre arası şovu sosyal medyada ve spor yorumcuları arasında farklı değerlendirmelere neden oldu.

BBC'de yorumculuk yapan Wayne Rooney gösteriyi "berbat" olarak nitelendirirken, Gary Neville ise performansı beğendiğini söyledi. ITV Sport yorumcusu Ian Wright ise Burna Boy'un performansının gösteriyi öne çıkardığını ifade etti.

Ronaldo ve Ronaldinho sahneye çıktı! Dünya Kupası finalinde unutulmaz anlar

Roy Keane ise şovun beklentisini karşılamadığını belirterek, "Biraz hayal kırıklığıydı ama Shakira'yı görmek güzeldi" değerlendirmesinde bulundu.

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DEVRE ARASI UZADI

Coldplay'in solisti Chris Martin'in küratörlüğünü üstlendiği gösteri, FIFA maçlarında alışılmış 15 dakikalık devre arasının oldukça üzerine çıkarak toplam 27 dakika 19 saniye sürdü.

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